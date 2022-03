Hoe kun je straks whatsappen zonder WhatsApp?

Het wordt nóg gezelliger op WhatsApp. Grote chatdiensten moeten van de EU hun netwerk openstellen voor kleinere concurrenten. De WhatsApp-gemeenschap (2 miljard mensen, 12,5 miljoen in Nederland) kun je straks ook via kleinere chatdiensten als Signal bereiken.

In de Digital Markets Act, vorige week in Brussel beklonken, staat dat grote berichtendiensten ‘interoperabel’ moeten zijn. Dat is een klein zinnetje met enorme gevolgen.

‘Appen’ gaat volgens die wet werken zoals e-mail en sms: daarbij maakt het ook niet uit welke provider of emaildienst je gebruikt – iedereen kan iedereen bereiken. Je hoeft dan dus niet per se de software van Meta (moederbedrijf van WhatsApp, Instagram en Facebook) te installeren om toch te kunnen appen met het voetbalteam, het zangkoor of de familie.

Geen gek idee, want WhatsApp heeft er een handje van om de privacyvoorwaarden telkens weer een eindje richting Facebook op te schuiven. Dat heb je maar te slikken, tenzij je ook een andere app kunt kiezen om met WhatsApp-vrienden te communiceren.

Eén chatapp voor allen, dat zou het leven wel wat overzichtelijker maken. Ik gebruik nu Signal voor intimi, WhatsApp voor groepen en iMessage voor de huiselijke kring. Telegram, Teams, LinkedIn, Snapchat en Facebook Messenger zijn er voor de wisselende contacten.

Het zijn stuk voor stuk gesloten netwerken, elk met hun eigen inbox. De EU wil deze ‘silo’s’ openbreken en doorkruist de strategie van techbedrijven. Die willen gebruikers voor zichzelf houden. Dat geldt voor WhatsApp, maar ook voor Apple. Chatdienst iMessage (1,3 miljard gebruikers) werkt alleen op Apples eigen hardware.

Whatsappen zonder WhatsApp, iMessagen zonder iMessage. Maar hoe? Deze netwerken gebruiken eigen methodes om boodschappen te versleutelen. De (tijdelijke) encryptiesleutels zijn alleen in bezit van de gebruikers om te voorkomen dat buitenstaanders meelezen. Veiligheidsexperts voorspellen de app-ocalyps: twee versleutelde netwerken aan elkaar koppelen zonder de versleuteling te verbreken, dat kan niet.

De Europese wet is nog niet scheutig met details maar logischerwijs zouden chatdiensten een gezamenlijke standaard moeten gebruiken. In het stenen chattijdperk – toen MSN, Yahoo Messenger en ICQ nog de dienst uitmaakten – bracht een overkoepelende techniek, Jabber, de netwerken dichter bij elkaar. En je zou ‘vreemde’ apps van andere diensten kunnen weergeven met een ander kleurtje. Zo toont Apple sms’jes in iMessage in het groen, in plaats van blauw.

Het samenwerken van netwerken mag niet ten koste gaan van je privacy – dat vergt restricties voor het uitwisselen van identiteiten en telefoonnummers. WhatsApp maakt zich zorgen over verspreiding van nepnieuws, haatzaaiende berichten en spam zodra het andere diensten moet toelaten. Aan de andere kant: Meta wil zelf WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger koppelen. Onmogelijk is het blijkbaar niet.

Stap voor stap verdwijnen de grenzen tussen de chatdiensten, als het aan de EU ligt: eerst voor tekstberichten, dan foto’s en video’s en vervolgens groepsgesprekken. Kleinere chatdiensten hoeven hun netwerken overigens niet te openen.

De EU trekt zich niets aan van technische beperkingen in de huidige infrastructuur en de huidige verdienmodellen. Het gaat om het principe: interoperabiliteit, dus keuzevrijheid. Die principiële aanpak doet denken aan de manier waarop de EU de roamingtarieven in de telecomsector aanpakte. Mobiele providers wierpen tot 2017 enorme financiële drempels op als je in het buitenland data verbruikte. Ze moesten wel, luidde het excuus. Totdat er een wet kwam die providers verbood extra geld te vragen. En op een dag waren de grenzen verdwenen.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC