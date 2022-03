Hiddema en Frentrop stappen op als senatoren Forum voor Democratie

Senatoren Theo Hiddema en Paul Frentrop stappen uit de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie (FVD). Aanleiding is het besluit van die partij om de toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de Tweede Kamer donderdag niet bij te wonen. Dat meldt Forum voor Democratie in een gezamenlijke verklaring van het tweetal en partijleider Thierry Baudet op Twitter woensdagavond.

Hiddema en Frentrop scheiden zich af van de partij en zeggen hun lidmaatschap op. Het is de zoveelste breuk waar FVD mee te maken krijgt. Ze houden hun zetel in de Eerste Kamer en gaan zelfstandig verder. Daardoor valt de senaatfractie van de rechtspopulistische partij terug van drie zetels naar één zetel: alleen Johan Dessing blijft nog voor FVD zitten. Ondanks de afscheiding blijven Hiddema en Frentrop wel samenwerken met FVD.

„We betreuren deze gang van zaken, maar beschouwen ons standpunt inzake Oekraïne als fundamenteel en bovendien verbonden met de oorsprong van FVD als agitator van het referendum over het Associatieverdrag”, schrijft de partij in een reactie. Partijleider Baudet legde de afgelopen weken als een van de weinige westerse politici de schuld voor de oorlog niet bij de Russische president Vladimir Poetin.

Jongerentak

Hiddema geldt als een voormalige vertrouweling van Baudet en trad met laatstgenoemde in 2017 toe tot de Tweede Kamer als tweekoppige fractie. Hij stapte eind 2020 uit de fractie nadat bleek dat de jongerentak van de partij racistische en antisemitische uitingen had gedaan in interne appgroepen. Ook was Hiddema ontevreden over complottheorieën die Forum bezigde over de coronapandemie, iets waar Frentrop zich ook negatief over uit liet.

In 2021 nam Hiddema toch weer plaats in de Eerste Kamer namens FVD. De laatste weken uitte hij kritiek op Baudets lofuitingen aan het adres van Poetin. Frentrop geldt voor FVD-begrippen als een oudgediende en zijn vertrek is een gevoelig verlies voor de partij.

Veel afsplitsingen

Forum voor Democratie kwam in 2019 als winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen als grootste fractie in de Eerste Kamer met twaalf zetels. Daarvan blijft er nu dus nog maar één over. De fractie-Nanninga, die momenteel zeven zetels in de Senaat heeft, scheidde zich in 2020 af van FVD. Een jaar eerder werd die stap gezet door de fractie-Otten, die nu twee mensen in de Eerste Kamer heeft.

Ook in de Tweede Kamer kreeg de partij te maken met breuken: vorig jaar vertrok parlementariër Wybren van Haga bij FVD om zijn eigen partij BVNL te beginnen. Ook keerden in 2020 gedesillusioneerde partijprominenten Joost Eerdmans, Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij FVD de rug toe om JA21 te beginnen, dat drie zetels in de Tweede Kamer heeft. Verder vertrokken afgelopen jaren meerdere FVD-gemeenteraadsleden, Europarlementariërs en leden van de Provinciale Staten.