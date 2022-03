Gereformeerde predikant Mieraskerk niet vervolgd voor homodiscriminatie

Anthonie Kort, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel, wordt definitief niet vervolgd voor homodiscriminatie. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bekendgemaakt. Kort schreef in maart 2020 een brief naar de gemeenteraad waarin hij de coronapandemie een straf van God noemde. In de brief riep hij onder meer op tot het „uitbannen” van de „roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen”.

Dat is homodiscriminatie en dus strafbaar, vond de aanklager. Maar het gerechtshof noemt de uitspraak geoorloofd onder de vrijheid van godsdienst en bovendien „niet onnodig grievend”.

In de brief, die werd gelekt aan De Telegraaf, schreef de 71-jarige Kort dat de overheid moet terugkeren naar „Gods wil en wet”. Dat betekent naast het „uitbannen van de zonden” onder meer: de winkels dicht op zondag, abortus verbieden en stoppen met euthanasie. Daaruit blijkt volgens het gerechtshof dat het om een geloofsopvatting gaat, die bovendien „niet onnodig grievend” is.

Kort heeft het in zijn brief verwezen naar meerdere zaken waaraan hij zich stoort. De „roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen” zijn daar slechts greep uit. En niet alleen homoseksualiteit valt daar volgens Kort onder, maar ook „seks voor het huwelijk, de echtscheiding en het klonen van mensen”.

Leon Houtzager, vicevoorzitter van het COC en zelf getrouwd met een man, vindt dat Kort met de brief homo’s beledigt en aanzet tot haat en discriminatie. Hij deed aangifte, maar het Openbaar Ministerie besloot Kort niet te vervolgen. Ja, er is sprake van groepsbelediging en discriminatie, vindt het OM. Maar onder artikel 6, de godsdienstvrijheid, is dit toegestaan. Daar liet de 35-jarige Houtzager het niet bij zitten. Hij probeerde Kort opnieuw voor de rechter te krijgen, maar tevergeefs.

De kwestie kreeg in februari vorig jaar aandacht nadat Houtzager het programma BOOS van Tim Hofman inschakelde. Ruim 1,2 miljoen mensen zagen hoe Houtzager en Hofman vergeefse pogingen deden met Kort te praten. Nadat er in de uitzending werd opgeroepen brieven te schrijven aan de predikant, ontving hij wekenlang dreigbrieven en dreigtelefoontjes.

Een maand later stond de kerk weer in de schijnwerpers. Een journalist van Rijnmond werd in zijn rug aangevallen, toen hij vragen stelde aan kerkbezoekers over het negeren van het corona-advies van de overheid. Ook ontplofte er een vuurwerkbom voor de kerk.