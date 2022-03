Eerste dag zonder mondkapjes. In de trein luister ik naar een gesprek tussen twee christelijke meisjes over vriendjes: „Nee, zeg ik, dat gaat hem niet worden, zo’n ander evangelie!! Toen wilde hij zich laten overdopen!”

„Waar dan?” „Gewoon in de Maas! Tegenover slot Loevestein, dat paadje in, weet je wel!”

Ik mis mijn mondkapje…

