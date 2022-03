EU bindt strijd aan met ‘wegwerpsamenleving’: producten moeten recyclebaar en repareerbaar worden

De EU en bemoeienis met producten, het blijft een fascinerende combinatie. Over een (inmiddels weer afgeschaft) Brussels verbod op kromme komkommers werd jaren lacherig gedaan – waarom in vredesnaam bureaucratische controle op zulk detailniveau? Rond een recenter plan voor universele stekkers en oplaadsnoertjes voor mobiele telefoons rezen soortgelijke vragen – alhoewel er ook lof was dat de wetgever nu eindelijk eens optrad tegen de kennelijk breed ervaren ‘oplaadfrustratie’ van consumenten.

Woensdag deed de Europese Commissie er ondanks de kritiek een – flinke – schep bij op dit vlak. Het presenteerde een omvangrijk pakket nieuwe regels die ertoe moeten leiden dat producten in de EU aanzienlijk ‘duurzamer’ worden. Ze moeten langer meegaan, makkelijker te onderhouden of te repareren zijn, en energiezuiniger gemaakt worden. En, als ze dan toch kapot gaan, makkelijker gerecycled kunnen worden. Of in ieder geval onderdelen ervan.

De regels raken dit keer niet slechts een beperkt setje producten, maar „nagenoeg alle fysieke producten die in de EU verkocht worden”, aldus Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu), die het plan mede uitwerkte. Van laptops tot telefoons, kleding, matrassen, meubilair en bouwmaterialen. Ze zijn bovendien superstreng: wie niet aan de eisen voldoet, mag geen spullen meer verkopen in de EU. De regels moeten ook gaan gelden voor bedrijven die niet in de EU gevestigd zijn, maar hier wel hun spullen verkopen. Denk bijvoorbeeld aan producenten van (goedkope) kleding in Azië.

2.500 miljard kilo afval per jaar

Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) plaatste het plan expliciet in de context van de strijd tegen de wegwerpindustrie. „Het is tijd dat er een einde komt aan het model van pakken, maken, kapotgaan en weer weggooien”, zei hij. „Dat is schadelijk voor ons milieu, onze gezondheid en onze economie.”

Hij hekelde bedrijven die producten bewust zo zouden ontwerpen dat ze na enige tijd alweer kapotgaan en vervangen moeten worden, of reparatie ontmoedigen door die onnodig duur te maken. Volgens hem draagt het plan bij aan het tegengaan van greenwashen door bedrijven, die net doen alsof ze begaan zijn met het milieu, maar dat in werkelijkheid helemaal niet zijn.

Volgens Timmermans is de logica glashelder. De afvalberg in Europa – die nu jaarlijks met 2.500 miljard kilo groeit – zou er, op termijn, aanzienlijk door kunnen slinken. Regels voor energiezuinigheid kunnen daarnaast tot fikse energiebesparingen leiden. En het helpt zelfs in de strijd tegen Poetin, want die financiert nu zijn oorlog tegen Oekraïne met de inkomsten uit energie. „Minder geld in de zak van Poetin, en meer geld in uw eigen zak”, aldus Timmermans.

Energielabel voor alles

De Commissie probeert bedrijven ook onder druk te zetten via de consument zelf. Een van de meest in het oog springende onderdelen van het pakket is om de bekende ‘energielabels’ (van A naar G) die er nu al voor witgoed zijn ook verplicht te maken voor alle andere genoemde producten. Daarbij wordt niet alleen (energiezuinigheid van de productie ervan) gescoord, maar ook zaken als: is dit product gemakkelijk te repareren? Is het goed te recyclen?

Via het scannen van een QR-code op de verpakking zouden consumenten toegang moeten krijgen tot een zogeheten ‘Digitaal Product Paspoort’, waar bedrijven al deze informatie verplicht in moeten openbaren. Het idee daarachter: als mensen beter geïnformeerd zijn wat er in de producten die ze kopen zit en hoe duurzaam ze zijn, doen ze hopelijk verstandigere aankopen.

Of dat zal werken, valt uiteraard nog te bezien. Het bestaande energielabel wordt alom gezien als succesvol Europees beleid, maar een QR-code scannen en je verdiepen in productinformatie over recyclebaarheid is weer een stap verder, je moet als consument meer moeite doen.

Daarnaast is het nog maar de vraag hoe streng de regels zullen blijven in de komende periode van ‘consultatie’. Experts verwachten een stevige lobby van bedrijven om de reikwijdte van de regels te beperken. Ook de lidstaten en het Europees Parlement moeten er nog hun zegje over doen. Op zijn vroegst treden de regels dan ook pas vanaf 2024 in werking, aldus Sinkevicius.