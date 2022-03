Een tijdloze ‘Raymonda’, à la Game of Thrones

Met Raymonda neemt Het Nationale Ballet een parel uit de negentiende eeuw op in het repertoire. Het ballet toont, met in name de vele variaties voor de vrouwen, in optima forma het genie van de Frans-Russische Marius Petipa, destijds 80 jaar. Alles wat de choreograaf van het tsaristische Mariinski Ballet van Sint-Petersburg in Don Quichote, The Sleeping Beauty, de paleisaktes van Het Zwanenmeer en andere klassiek geworden balletten had gedaan, is samengebald in Raymonda, met name in de titelrol, één van de zwaarste en veelzijdigste uit het negentiende-eeuwse repertoire.

In Rusland is het ballet altijd populair gebleven, maar het Westen pikte het pas vrij laat op, met Noerejevs grandioze versie voor de Parijse Opéra uit 1983 als hoogtepunt. Veel gezelschappen voeren alleen de derde akte op (Grand Pas Classique Hongrois) en lopen verder met een boogje om Raymonda heen. De reden: het verhaal. Dat werd al bij de première als problematisch gezien – te oppervlakkig, te schetsmatig. De weerstand geldt nu vooral voor het personage van de Arabier Abd al Rahman, die meestal werd voorgesteld als onbeschaafde bruut.

Huidige tijd

Bij Het Nationale Ballet stond vanaf de eerste gesprekken in 2018 vast dat een nieuwe Raymonda uitsluitend denkbaar zou zijn als het oorspronkelijke libretto zou worden aangepast ‘aan de normen van de huidige tijd’. De oplossing van een bijsluiter waarin onacceptabele stereotypen historisch worden geduid (zoals het American Ballet Theatre tot voor kort nog deed) werd niet overwogen.

Rachel Beaujean, adjunct artistiek directeur en choreografe/regisseur van de nieuwe enscenering, heeft zich de laatste jaren ondergedompeld in de geschiedenis en de muziek van Glazoenov, waarvoor een nieuwe dramaturgie is gemaakt. Sinds de oeropvoering in 1898 is veelvuldig gesleuteld aan het ballet. Het is van generatie op generatie overgeleverd, met in elke versie aanpassingen. En zo hoort dat ook vindt Beaujean: „Het is geen schilderij, maar een levend kunstwerk. Dan neem je de kennis van nu mee. Belangrijk is dat het ‘in de geest van’ blijft.”

Konstantin Sergeyevs versie uit 1948 voor het Mariinski Ballet, waarin óók al het nodige was veranderd, vormt de choreografische basis van de meeste latere versies. Ook die van Beaujean, want de zogeheten Stepanov-notaties van de oer-Raymonda uit 1898 leverden teleurstellend weinig informatie op. Grigori Tchitcherine, lid van het team waarmee Beaujean Raymonda creëert, kreeg toegang tot de documenten, die zijn omgeven door een waas van heiligheid. „Waar die faam toch vandaan komt? Het is zó summier, daar valt geen reconstructie op te maken.”

Gelaagder

Beaujean voelde voldoende ruimte om het verhaal te vertellen vanuit het perspectief van de hoofdpersoon, een vrouw die als het ware ontwaakt door de ontmoeting met Abd al-Rahman en haar eigen keuze bepaalt. Haar Raymonda kiest dan ook niet, zoals gebruikelijk, voor haar verloofde. Ze valt als een baksteen voor de vreemdeling Abd al-Rahman. „Hij is als personage veel gelaagder dan ridder Jean de Brienne, die zij al haar hele leven kent en meer een soort broer is geworden. Abd al-Rahman trekt als het ware een sluier af, waardoor Raymonda ziet wat zij met de rest van haar leven wil.”

Beaujean heeft ‘haar’ Abd al-Rahman enigszins gemodelleerd naar een gelijknamige Arabische leider die ooit vanuit Cordoba heerste over Al Andalus (het Iberisch schiereiland). „Een erudiete man, die vrouwen toestond te studeren en te werken en hield van poëzie en muziek. Ja, hij voerde ook oorlogen. Maar dat deed iedereen in de Middeleeuwen.”

Die historische basis betekent echter niet dat deze nieuwe Raymonda een geschiedkundig verantwoorde schildering van de Middeleeuwen wordt. „We wilden het iets tijdlozer maken. Het is een Raymonda à la de Middeleeuwen, meer een soort Game of Thrones. Geen puntmutsen.”

Raymonda door Het Nationale Ballet, Amsterdam, 3/4 t m 23/4. www.operaballet.nl