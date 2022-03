Een overgevoelig weekdier

Als ik een schelp zou zijn, dan was ik de tere hartschelp. Een soort waarvan ik tot vorige week nog nooit gehoord had – verder dan de Amerikaanse zwaardschede, de kokkel en het nonnetje kwam ik niet. Maar onlangs vond de allereerste Nederlandse Schelpenteldag plaats, en nu was de uitslag bekend. Met 200 tellers en ruim 20.000 getelde schelpen verklaarde natuurmuseum Naturalis de dag tot een succes. Koploper was de halfgeknotte strandschelp, op de voet gevolgd door de ovale strandschelp. En in Zuid-Holland, bij Ouddorp, dook de tere hartschelp op, die door klimaatverandering steeds algemener wordt in Nederland.

Op de dag van de Schelpenteldaguitslag stond ik in tranen bij de GGD. Met mijn gele boekje in de hand was ik naar de prikhal vertrokken. Neuriënd, want na twaalf weken zou ik mijn eerste booster krijgen. Eind december, kort nadat Van Dale ‘prikspijt’ had uitgeroepen tot woord van het jaar, lag ik op bed met priknijd. De positieve pcr-test was op dezelfde dag binnengekomen als de uitnodiging voor de booster, en dus was die laatste ongeldig – tussen coronabesmetting en prik moesten drie maanden zitten. In mijn koortsige staat koesterde ik boosterjaloezie tegen iedereen die op Twitter trots een ontblote bovenarm met pleister toonde.

Nu ging ik als spuit elf alsnog mijn derde dosis halen, krap een week voordat ik naar Nepal zou vertrekken op tijgerreportage. Maar de man bij de GGD-balie keek streng. „Nee mevrouw, er moeten drie volledige kalendermaanden zijn verstreken sinds de laatste prik. Dertien weken, geen twaalf.” Ik verbleekte. Hoe ik dan naar Nepal moest, vroeg ik – de ambassade had nadrukkelijk laten weten dat ik volledig gevaccineerd moest zijn. Hij haalde zijn schouders op. „Misschien kunt u de reis een week uitstellen.”

Ik sluit niet uit dat de term ‘bureaucratisch gelul’ gevallen is; kort voor een grote reis ben ik door stresshormonen nooit op mijn eloquentst. Vervolgens kwamen de tranen, maar de medewerker wendde zijn blik af. Even later stond ik onverrichter zake buiten, zwelgend in zelfmedelijden.

Die avond zag ik een filmpje van de Oekraïense Irina Manyukina. Daarin neemt ze plaats achter een piano in haar huis in Bila Tserkba, niet ver van Kiev en begint te spelen. Chopin, Etude Opus 25 nummer 1. Met de muziek op de achtergrond draait de camera, en komt Manyukina’s huis in beeld. Of beter gezegd: wat daarvan over is. De meubels, de kasten, de tegelvloer, alles is verwoest door een Russisch bombardement. Opeens schaamde ik me voor mijn teerhartigheid. Voor het feit dat ik al in de stress schiet over een reis waarvan ik over drie weken gewoon weer kan thuiskomen. Een overgevoelig weekdier, dat ben ik. De volgende dag ging ik opnieuw naar de GGD en kreeg ik alsnog mijn prik.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur en schrijft elke woensdag een column op deze plek.