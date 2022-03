Een optimist onder de arabisten

Hij hoorde zeker niet bij de „haters”, maar toch ook niet bij de „wegkijkers”. De arabist en jurist Ruud Peters, die zaterdag op 78-jarige leeftijd overleed, paste niet in de een van de uitersten die NRC Handelsblad in 2016 waarnam in de „oorlog” tussen Nederlandse islamkenners. Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam keerde Peters zich in opiniestukken tegen de „islamofobie” in het publieke debat. Maar hij had een open oog voor de radicalisering van met name Marokkaanse jongeren in Nederland. Alleen had die meer te maken met maatschappelijke omstandigheden dan met klassieke religieuze teksten, vond hij. Moest de islam dan niet hervormd worden? „Misschien wel”, schreef Peters in deze krant, „maar dat kunnen we het beste overlaten aan moslims zelf”.

Populair onder studenten

Rudolph Peters (Den Haag, 1943) was een internationaal expert in islamitisch recht (fiqh), die vooral academische boeken en artikelen publiceerde, maar zich na de aanslagen van 11 september 2001 ook geregeld mengde in het ‘islamdebat’. Peters raakte al jong gefascineerd door de Arabische taal en cultuur. Hij liftte als scholier door Marokko en het Midden-Oosten en ging daarna Arabisch, Turks en rechten studeren in Amsterdam en Leiden. In 1979 promoveerde hij op een onderzoek naar de jihad (Islam and Colonialism: the Doctrine of Jihad in Modern History). Daarin onderscheidde hij de moderne jihad-ideologie van de klassieke interpretatie en koppelde hij die aan verzet tegen westers kolonialisme.

Peters doceerde in Amsterdam en aan de American University in Caïro, waar hij in de jaren tachtig directeur was van het Nederlands instituut voor archeologie en Arabische studies. In 1992 werd hij in Amsterdam bijzonder hoogleraar islamitisch recht, zijn specialisme. Hij was er populair onder studenten. Schrijver en journalist Joris Luyendijk, die bij Peters colleges liep, zegt: „Hij had een moeiteloze intelligentie, volgens mij omdat hij alleen dingen deed die hij oprecht interessant vond.” De Amsterdamse universitair hoofddocent Arabische taal en cultuur Robbert Woltering typeert Peters als een „onverbeterlijke optimist” die als docent geen last had van het idee dat vroeger alles beter was.

Hofstadgroep

Buiten de universiteit werd Peters vooral bekend door zijn optredens als getuige-deskundige in een reeks terrorisme-processen. Voor de strafzaak tegen Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, analyseerde hij op verzoek van het openbaar ministerie de radicalisering van de verdachte aan de hand van B.’s eigen geschriften. In de rechtszaak tegen veertien leden van de Hofstadgroep concludeerde hij op basis van in beslag genomen documenten dat er uitwisseling was geweest binnen de groep. Dat was relevant omdat B. had bezworen dat hij zijn plannen alleen had gemaakt. De rechtbank veroordeelde negen leden van de groep tot gevangenisstraffen.

In opiniestukken zette Peters zich af tegen het „prijsschieten” op de islam dat ook in Nederland luid klonk. Hij verdedigde het recht op eigen scholen en vrije meningsuiting voor moslims. De radicalisering van met name Marokkaans-Nederlandse jongeren was volgens hem meer het gevolg van maatschappelijke uitsluiting en vervreemding dan van puur religieuze factoren. Peters was „niet iemand van oneliners”, aldus een profiel van hem in NRC, maar hij genoot van de hernieuwde aandacht voor zijn vakgebied. De aanslagen van 11 september 2001 hadden hem zijn „ivoren toren gehaald” en zijn deskundigheid „maatschappelijk relevanter gemaakt”, zei hij zelf.

Pionierswerk

Maar zijn academische werk bleef het belangrijkst. Vernieuwend aan Peters’ onderzoek naar het islamitisch recht was dat hij zich niet louter baseerde op wetsteksten, maar naging hoe die in praktijk werden gebracht. Hij pluisde archieven van rechtbanken uit en trok het veld in, met name in Egypte. Zijn Amsterdamse collega Michiel Leezenberg zegt: „Dat was pionierswerk. Hij liet zien dat er soms juist een wereld van verschil bestond tussen de strenge theorie en de weerbarstige praktijk, die vaak veel losser is.” Bij wetenschappelijke uitgeverij Brill verscheen in 2020 een lijvige selectie artikelen van Peters over de sharia, Shariá, Justice and Legal Order. Kort voor zijn dood kwam een studie naar islamitisch strafrecht uit in Arabische vertaling.

Peters’ genuanceerde, sociologische benadering leverde hem in het Nederlandse ‘islamdebat’ soms felle kritiek op van columnisten en van zijn professionele tegenpool, de Leidse arabist Hans Jansen (1942-2015), die niet in de sociale context maar juist in de islam zelf de bron zagen van terroristisch geweld. Volgens Jansen praatte Peters „alles goed” wat moslims deden. Ook zijn stellingname tegen Israël kwam hem op kritiek te staan. Hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher nam het in de polemiek met Jansen voor Peters op in een brief in NRC Handelsblad. Volgens Zürcher speelde er „een confrontatie tussen een serieus [..] geleerde en een stel politiek gemotiveerde charlatans”.