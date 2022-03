Deze eenogige Griekse componist vertrouwde op zijn wiskundeknobbel

Iannis Xenakis, Kraanerg. Klangforum Wien o.l.v. Sylvain Cambreling. ZaterdagMatinee, 2 april, 14.15u, Concertgebouw Amsterdam. Inl: concertgebouw.nl Ook te beluisteren via nporadio4.nl

De titel betekent zoiets als ‘verwezenlijkte energie’ en verwijst, zo noteerde de componist Xenakis, naar „het overweldigende gevecht tussen het menselijk brein en de oneindige obstakels die het zelf opwerpt”. Dat doet geen braaf-lyrische zwijmelmuziek vermoeden. Wat heet: ter verhoging van het akoestische strijdgewoel resoneren ook de studentenopstanden van 1968 in het werk Kraanerg.

Bezoekers van de ZaterdagMatinee zijn dus gewaarschuwd komend weekend. Dan zetten de modernemuziekspecialisten van Klangforum Wien zich onder leiding van Sylvain Cambreling aan een concertante uitvoering van Kraanerg, het oorverdovende beukballet dat de Griekse avant-gardecomponist Iannis Xenakis (1922-2001) in 1969 voltooide. Vijf kwartier gieren de strijkers, snerpt de houtsectie en grauwt het koper. En dan is er die elektronische soundtrack, die knarst als roestige tramwielen in bochtige rails. Turbulent is een understatement.

De gewelddadige klankwereld van Xenakis is vaak biografisch geduid. Hij was achttien toen de Tweede Wereldoorlog zijn ingenieursstudie aan de Polytechnische Universiteit van Athene onderbrak. Wat volgde waren jaren in het verzet, waarbij hij een oog verloor door een rondvliegende granaatscherf. Na de bevrijding nam hij het als communist op tegen de Engelsen, en werd hij door het Griekse kolonelsregime bij verstek ter dood veroordeeld.

Xenakis vluchtte naar Parijs en vond er wonder boven wonder een baan bij meesterarchitect Le Corbusier. Zijn grootste klus was zijn ontwerp voor het Philipspaviljoen op de Brusselse wereldtentoonstelling van 1958. Voor het futuristische puntdak greep hij terug naar de ‘hyperbolische paraboloïden’, welvende geometrische figuren, waarmee hij eerder in zijn orkestwerk Metastaseis een dicht web van strijkersglissandi had vormgegeven.

Want naast de tekentafel lonkte steeds nadrukkelijker de componeer-pen. In de Parijse conservatoriumklas van Olivier Messiaen maakte Xenakis kennis met naoorlogse nieuwlichters als Karlheinz Stockhausen en Pierre Boulez. Hun seriële componeertechnieken, gebaseerd op complexe toon- en ritmereeksen, wees hij al snel van de hand. Wat heb je aan dergelijke rederijkerij, zo vroeg hij zich in 1955 af in het vlijmscherpe artikel La crise de la musique, als het klinkende resultaat een amorfe klankmassa is?

In plaats van als onbedoeld resultaat besloot Xenakis klankmassa’s als vertrekpunt te nemen. Ook hier speelde zijn oorlogsverleden mee, zo vertelde hij eens in een interview met de Duitse pianist Volker Banfield. Ritmisch gescandeerde leuzen tijdens massademonstraties, die door geweervuur plotseling ontaardden in panisch geschreeuw, was zo’n proces. De verandering van orde naar chaos en vice versa inspireerden hem.

Vertrouwend op zijn wiskundeknobbel organiseerde Xenakis zijn klankwolkmuziek met inzichten uit de waarschijnlijkheidsleer en getaltheorie. Ook in het componeren met computeralgoritmes en ruimtelijke opstellingen was hij een pionier. Niet dat je die techno-mathematische uitgangspunten per se terughoort in zijn werk. Wie stukken als Pithoprakta, Eonta, Persephassa en Terretektorh beluistert, hoort een rauwe, ongenaakbare klankwereld die je onverbiddelijk bij de lurven grijpt.

Hoe beluister je muziek waarin apollinische orde zich klinkend vertaalt in brute, dionysische zeggingskracht? NRC sprak drie Xenakis-kenners over hun ervaringen met zijn muziek.

Geoffrey Madge Foto Szabo

Geoffrey Madge ‘Xenakis mag niet te glad klinken, dan verliest zijn muziek haar urgentie’

Pianist Geoffrey Madge werkte ruim dertig jaar lang intensief samen met Xenakis. Hij vertolkte diens complete werk voor piano, nam veel ervan op, en stond in 1980 samen met Aad van ’t Veer aan de wieg van het Xenakis Ensemble.

„Ik heb Xenakis voor het eerst ontmoet in 1971. Ik speelde Herma in Londen, Xenakis zelf zou komen luisteren. Van tevoren spraken we af in een hotel. Daar heb ik toen het stuk voorgespeeld, op een aftandse, licht ontstemde hotelpiano. Kun je het je voorstellen? Zelf kon hij er wel om lachen, gelukkig. We hadden gelijk een klik.

Vier jaar later werd ik door hem uitgenodigd voor een Xenakis-festival in Athene. Het kolonelsregime was een jaar eerder afgezet, dus hij mocht het land weer in. In het Herodes Atticus-theater naast de Akropolis waren drie avonden met zijn werk geprogrammeerd. Na afloop zei hij: ‘Je voelt wel dat hier de wortels van mijn muziek liggen.’

Die uitspraak is me altijd bijgebleven. Xenakis is vaak neergezet als een radicale modernist, maar zo heb ik hem nooit gezien, daarvoor is zijn werk te aards en zijn de banden met het verleden te talrijk. De Oud-Griekse filosofie was een belangrijke inspiratiebron voor hem, maar ook de klassieke traditie. Ik vroeg hem eens wat zijn belangrijkste muzikale invloeden waren. Bach, Brahms en Bartók zei hij toen.

In Bartók bewonderde hij de volksmuziek. Bij Brahms ging het hem met name om diens Eerste symfonie. Dat kolossale, ruige begin, dat sprak hem aan. De link met Bach schuilt in zijn fascinatie voor polyfonie. Xenakis’ muziek is heel polyfoon gedacht, maar dan in het groot. Hij zet geen afzonderlijke stemmen, maar hele klankmassa’s in contrapunt met elkaar.

Hij was ontzettend kritisch over uitvoeringen van zijn muziek. Ik herinner me een opname van Synaphaïvoor Decca. We hadden drie uur. Ging makkelijk lukken, dacht de producer. Nou, dat hebben we geweten. Xenakis begon eerst de orkestpartijen nog eens uit te pluizen. Daar de trombones wat luider, daar de strijkers wat prominenter. Uiteindelijk bleef er krap een half uur over voor de eigenlijke opname. We hebben het in één take gedaan.

Ik ben ervan overtuigd dat zijn oorlogsverleden meespeelde in die strengheid. Muziek was voor hem een zaak van leven of dood en hij eiste eenzelfde toewijding van zijn uitvoerders. Een stuk als Synaphaï grenst aan het onspeelbare. De pianopartij beslaat op een gegeven moment tien notenbalken, één voor elke vinger. Maar ook Eonta is een fysieke uitputtingsslag. In een goede uitvoering moet je die strijd kunnen terughoren. Xenakis mag niet te glad klinken, dan verliest zijn muziek haar urgentie en kracht.”

Bas Wiegers Foto Marco Borggreve

Bas Wiegers ‘Ik probeer Xenakis niet te benaderen als de zoveelste avant-gardist’

Bas Wiegers, voerde als dirigent en violist veel werk van Xenakis uit: „Xenakis is voor mij als een soort buitenaardse meteoriet die op een zeker moment uit de hemel kwam vallen. Hij was er plotseling, en bracht een muziek met zich mee die niemand anders had kunnen schrijven. Er zijn natuurlijk wel aanknopingspunten, zoals de Byzantijnse traditie en volksmuziek. Als violist heb ik veel kamermuziek en solowerk van hem gespeeld. In een vioolstuk als Mikka hoor je die invloeden duidelijk terug.

Ik heb altijd geprobeerd om Xenakis niet te benaderen als de zoveelste avant-gardist. Natuurlijk, zijn werk is deels het product van een radicale naoorlogse experimenteerdrift, maar tegelijkertijd klinkt er een soort mythische oerkracht in door. Zijn muziek wil iets uitdrukken, iets vertellen. Ik bedoel dan geen letterlijk verhaal, eerder een abstracte dramaturgie. Zijn klankwereld gaat over strijd, over catharsis. Dan gaat het er niet om welke god welke nimf schaakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat erom dat er geschaakt wordt.

Xenakis had een achtergrond als architect en zo componeerde hij in wezen ook. Klank wordt in zijn handen een materiaal waarmee hij aan het boetseren slaat. Meer dan met harmonie of melodie, werkte hij met textuur, kleur, volume en dichtheid. Liefst in meerdere lagen tegelijkertijd en met veel contrastwerking. Zijn werk kent momenten van brute, vulkanische kracht. Maar hij kan ook heel verstild, bijna lyrisch schrijven.

Als ik Xenakis dirigeer, probeer ik die contrasten uit te vergroten. Ik merk dat ik vaak terugval op mijn passie voor fotografie. Xenakis dirigeren is als foto’s bewerken in Photoshop: hier wat kleur toevoegen, daar het contrast wat scherper, nog wat ruis weghalen. Die plastische benadering van zijn klankwereld is voor mij veel belangrijker dan de wiskunde die achter zijn werk steekt. Die sommen en vergelijkingen, dat was zijn receptenboek. Om vervolgens van de maaltijd te genieten, hoef je niet altijd te weten welke ingrediënten eraan te pas kwamen.”

Janco Verduin Foto R. Brands

Janco Verduin ‘Die brute fysieke kracht, daar komt geen andere componist bij in de buurt’

Componist Janco Verduin schreef voor de NTR ZaterdagMatinee een nieuw werk voor piano en orkest, waarin hij zich nadrukkelijk verhoudt tot Xenakis. MASS gaat op zaterdag 23 april in première.

„Toen Kees Vlaardingerbroek, de directeur ZaterdagMatinee, zei dat hij graag een stuk wilde met een link naar Xenakis, dacht ik gelijk: ‘Hoera!’ Ik ben altijd een groot fan geweest van Xenakis’ werk. Het zal mijn metal-achtergrond zijn, maar het rauwe en ongepolijste van zijn klankwereld spreekt mij erg aan. Een van mijn favoriete stukken is Roai: alsof er twee planeten langs elkaar schuren. Die brute fysieke kracht, daar komt geen andere componist bij in de buurt.

Een interessante paradox is dat Xenakis’ muziek enerzijds enorm gestructureerd is. Over de complexe wiskunde die hij gebruikte, zijn boeken vol geschreven. Anderzijds heeft zijn muziek een heel directe fysieke zeggingskracht, die ook mensen van buiten de hedendaagsemuziekwereld bij de lurven grijpt. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat mensen niets vermoedend de zaal in gingen om totaal overrompeld weer naar buiten te komen. Die uitwerking hebben avant-gardecomponisten niet vaak.

Toen ik begon aan MASS, wilde ik één ding absoluut niet: een Xenakis-achtige stijlkopie maken. Eigenlijk is MASS vrij licht van klank, lichter ook dan mijn eerdere werk. Wel heb ik tijdens het componeren naar raakvlakken gezocht met Xenakis’ werkwijze. Hij vertrok vaak vanuit wiskundige concepten die hij vertaalde naar klank. Naar analogie heb ik me gebaseerd op natuurkundige grootheden. Zo heb ik de constante van Boltzman gebruikt om een klankwolk te maken die onder steeds meer druk komt te staan. Totdat de muziek uiteindelijk explodeert. De constante voor entropie ligt ten grondslag aan een passage die heel geleidelijk uitdooft.

Daarnaast citeer ik op bepaalde plekken letterlijk uit Xenakis’ werk. Er is een passage waarin ik materiaal uit Eonta bovenop een fragment uit Roai leg. Dat zijn van origine behoorlijk heftige stukken, maar ik laat het heel pianissimo spelen. Wat je dan overhoudt is een prachtige etherische klankwereld. Terwijl het eigenlijk een Big Mac van Xenakis-noten is.”