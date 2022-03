Deense streamer Podimo koopt podcastbedrijf Dag en Nacht

Dag en Nacht Media, een van de grootste podcastbedrijven van Nederland, wordt overgenomen door het Deense Podimo. Podcastdienst Podimo kondigde begin februari aan de Nederlandse markt te betreden met een podcastapp en laat zich het best vergelijken met een streamingdienst als Netflix: voor een vast bedrag per maand krijgen abonnees toegang tot een bundel programma’s.

Podimo was al actief in thuisland Denemarken, waar het naam maakte met onder andere true crime-podcasts, en is daarnaast beschikbaar in Duitsland, Noorwegen en Spanje. Het bedrijf haalde tot nu toe zo’n 125 miljoen dollar aan investeringen op. Dag en Nacht Media werd in 2016 door journalisten Anne Janssens en Tim de Gier opgericht en maakt met 25 werknemers zo’n zestig podcasts, waaronder Man Man Man, Alle Geschiedenis Ooit en De Rode Lantaarn. De overname van Dag en Nacht Media is de grootste investering die Podimo tot nu toe op een buitenlandse markt deed.

De Gier en Janssens zaten het afgelopen jaar met verschillende partijen om tafel. De Gier: „Veel uitgeverijen waren geïnteresseerd in ons advertentiemodel, wij waren op zoek naar een investeerder die geld wilde uitgeven aan onze podcasts.” Podimo, door De Gier omschreven als een „vriendelijke Netflix” met betaalde én gratis content, voldeed aan die wens: bij Podimo zullen een aantal titels van Dag en Nacht Media achter een betaalmuur verdwijnen, in ruil daarvoor wordt er geïnvesteerd in nieuwe podcasts. De Gier: „We wilden al langer verhalende podcasts maken, maar dat vergt meer redactiewerk en dus meer geld. Het betalen voor podcasts zie ik daarom als iets positiefs: het maakt een inhoudelijke stap mogelijk.” Welke titels van Dag en Nacht Media voortaan alleen nog voor Podimo-abonnees beschikbaar zullen zijn, maakt Podimo bij de lancering van de app in april bekend.

Volgens Alexander Klöpping, adviseur van Podimo, wil Podimo zich met deze overname van andere streamers onderscheiden. De podcastmarkt bedient miljoenen luisteraars, zegt hij, „en die schieten er niets mee op als Podimo enkel zegt: vanaf nu betaal je voor je favoriete podcast.” Het idee is volgens hem te investeren in het aanbod, en daarmee een belangrijke slag te slaan op een snel groeiende markt.