De voor elf Grammy’s genomineerde Jon Batiste: ‘Ik schaar mezelf niet onder een genre, ik maak social music ’

Zingend vanachter zijn mondkapje neemt Jon Batiste plaats achter de laptop voor een video-interview. Zijn vrolijke gehum gaat over in een al even zangerige begroeting „What’s happening”. Nou straalt de Amerikaanse toetsenist en zanger altijd al een vanzelfsprekende vreugde uit, maar de afgelopen maanden is zijn humeur niet kapot te krijgen. Hij is genomineerd voor elf Grammy Awards. Alleen Michael Jackson werd ooit twaalf keer genomineerd, in 1984 toen Thriller uitkwam. „Het is ongelooflijk”, klinkt het vanuit New York.

Hoewel hij zijn internationale carrière op negentienjarige leeftijd in het Concertgebouw begon, is Batiste geen bekende onder een breed Nederlandse publiek. Hoe anders is dat in de Verenigde Staten. Hij is sinds 2015 dagelijks op televisie als bandleider in The Late Show van komiek Stephen Colbert. Naast zijn werk als muzikant en creatief leider van het National Jazz Museum in Harlem is hij ook verantwoordelijk voor de muziekstukken in The Atlantic en ontpopte hij zich als belangrijke stem in de Black Lives Matter-protesten.

Het interview vindt plaats in januari, de maand waarin eigenlijk de Grammy’s zouden worden uitgereikt, maar door corona is het feestje verplaatst naar aanstaand weekend. De elf nominaties van Batiste doorkruisen uiteenlopende genres. Zijn album We Are is genomineerd voor album van het jaar en afzonderlijke liedjes doen ook mee in categorieën als jazz, klassiek, R&B en roots. En dan zijn er nog drie nominaties voor de soundtrack van de animatiefilm Soul.

„Ik vergeet soms terug te kijken naar wat ik gemaakt heb. Deze waardering van buitenaf is dan wel een fijne bevestiging.” Nog belangrijker vindt hij het dat hij juist dit jaar zo vaak genomineerd is. Na jarenlange beschuldigingen van vriendjespolitiek en racisme zijn de geheime nominatiecomités van de Grammy’s dit jaar vervangen door stemmen van de duizenden Grammy-leden, veelal muzikanten. „In de klassieke muziek ben ik dus gekozen door mensen die ook klassieke muziek maken, in de popcategorieën hetzelfde, jazz ook. Dit zijn mensen die weten wat het is om te doen wat ik doe.”

Is er van die elf nominaties nog een waarop u het meest trots bent?

„Record of the year en Album of the year zijn natuurlijk het belangrijkst. Het is mijn album, maar het is ook het verhaal van onze gemeenschap. Tijdens het maken dacht ik aan een verhaal, een narratief waarin elk element telt, zoals in een film. Je kunt niet een liedje of een woord eruit halen, dan werkt het niet meer.”

Wat is dan de belangrijkste verhaallijn op het album?

„Dat zijn er twee. Er is een persoonlijke verhaallijn, een kroniek in geluid van hoe ik geworden ben wie ik ben, een man van 33 jaar. Je hoort mijn opa preken op sommige nummers, mijn vader speelt bas. Je hoort mijn mentoren, Quincy Jones, Mavis Staples, maar ook jeugdvrienden uit New Orleans zoals Trombone Shorty en Hot 8 Brass Band. Zelfs mijn highschool marching band doet mee. En dan is er de verhaallijn over ons, deze generatie. Daarom heet het album We Are. We leven met vragen over mondiale crises, racisme en politiek. Dan denken we aan Martin Luther King, Malcolm X, Sojourner Truth en andere leiders uit andere culturen en nationaliteiten. Die waren ook ooit de ‘We’. Maar nu zijn wij het. Wij moeten verandering brengen.”

Na de dood van George Floyd in 2020 leidde u in New York muzikale protestmarsen. Uw concerten eindigen regelmatig op straat met blazers en drums.

„Als muziek maken je werk is, je roeping eigenlijk, moet het publiek daar altijd onderdeel van zijn. De vibraties die je voortbrengt krijgen betekenis, ook al zie je het niet direct, je verandert er de wereld mee. Ik schaar mezelf liever niet onder een genre, wat ik doe noem ik social music.

„Muziek zoals die in alle culturen al duizenden jaren een functie had, voordat de cd, het concertkaartje of het T-shirt er was. Het gaat me om de muziek van spirituele bijeenkomsten, rituelen, heilige dansen, als de gemeenschap bijeenkomt om nieuw leven te vieren of afscheid te nemen. Die insteek heeft met mijn jeugd in New Orleans te maken, waar we dat ook doen bij begrafenissen en carnaval, maar het is over de hele wereld te horen, in Brazilië, Cuba, West-Afrika, India.”

U begon uw internationale carrière in het Concertgebouw. Hoe ging dat?

„Dat was een droom die uitkwam. Ik was negentien, studeerde net in New York en speelde in Carnegie Hall. Daar zat iemand van het Concertgebouw in het publiek, die me benaderde om een uitwisseling op te zetten. Ik heb toen in het Concertgebouw gespeeld en workshops gegeven op scholen in Amsterdam. Sindsdien is dat altijd onderdeel gebleven van wat ik doe. Als we ergens spelen met de band proberen we altijd naar een buurthuis of school te gaan. Ik leer ook veel van die generatie onder me. Het is onderdeel van die social music.”

In de animatiefilm ‘Soul’ sterft een jazzmuzikant. Hij komt per ongeluk in het ‘hiervoormaals’ terecht en ontdekt dat alle zielen een ‘vonk’ moeten vinden om naar aarde te kunnen.

„Soul was cool omdat we vooraf veel spraken over dat script en het idee van een bestemming. Regisseur Pete Docter wist al die gesprekken in een heel duidelijk narratief te gieten. Het appelleert aan het idee dat we één ding moeten bereiken in het leven, maar uiteindelijk is het juist een manier van leven, je overgeven aan het leven. Voor mij gaat het erover dat je ooit weer herenigd wordt met God. Maar Soul is een seculiere film, een kinderfilm die aanzet tot denken over dat thema ongeacht je geloof.

„De film is een liefdesbrief aan jazz. Toen ze me vroegen om mee te werken was ik vereerd vanwege de impact die het kan hebben. Toen ik klein was, was er geen kinderfilm met zo’n jazzsoundtrack. Ik kijk er echt naar uit om te zien welk effect dit heeft gehad over twintig jaar.”

De Grammy Awards worden uitgereikt op maandag 4 april 02.00 uur Nederlandse tijd in Las Vegas.