‘De SER was een snoepwinkel, maar een beetje ingeslapen’, zegt scheidend voorzitter Hamer

Uit één van de verhuis-dozen op haar werkkamer haalt Mariëtte Hamer (63), afzwaaiend voorzitter van de Sociaal Economische Raad, een rol papier. Het is het eerste interview dat ze gaf toen ze ruim zeven jaar geleden begon. In De Telegraaf had ze gezegd dat allebei de sociale partners haar „even lief” waren: werkgevers én werknemers. „Ik kwam van de PvdA en moest bewijzen dat ik er ook voor het bedrijfsleven zou zijn.”

Ze wijst naar de stoel rechts van haar, aan de vergadertafel. „Daar zat Hans de Boer vaak naar dat interview te kijken dat toen nog aan een muur tegenover hem hing.” De Boer was voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij overleed vorig jaar. „Hij had vrij veel bevestiging nodig”, zegt Hamer lachend. Toen ze net aantrad, in 2014, was ze koffie met hem gaan drinken. „Een klikgesprek. Hij ging daarna opgewekt weg. Hij dacht dat ik een zure, linkse dame zou zijn en dat was hem erg meegevallen.”

Uit het veld klinkt: ‘Hamer heeft de SER weer relevant gemaakt’. U zou een vergeten instituut hebben aangetroffen.

„Het was een snoepwinkel, met medewerkers die gespecialiseerd waren in een boel onderwerpen. Alleen, er was wel kennis maar er lagen weinig adviesaanvragen. De boel was een beetje ingeslapen. Ik had dus wel het snoepgoed, maar ik moest het zien te verkopen.”

Hamer maakte een rondgang langs de ministers van Rutte II. Haar welbekend, ze had vlak daarvoor nog in de fractie van de PvdA gezeten en dat was in die tijd een regeringspartij. „Je weet dan dat iedere minister ter voorbereiding op zo’n gesprek al denkt: die moeten we na afloop iets meegeven. Ik kwam met iets van negentien adviesaanvragen terug.”

Werkt de polder nog?

„Ja, zolang de rolverdeling maar duidelijk is. Uiteindelijk is de SER een adviserend orgaan, de politiek beslist. Zo hoort het ook. Dat is een tijd ook omgekeerd geweest. Dan kwam de politiek er niet uit en kregen wij dus maar een adviesaanvraag. Ja doei, dan gaan we terugduwen. Dat gebeurde bijvoorbeeld op punten bij de wet arbeidsmarkt in balans. Dat we tegen de minister zeiden: nee joh, dit is jóuw wetsvoorstel. Ga het in de politiek oplossen.

Daarin verschilt de polder van de politiek. De polder komt sneller tot de vraag: wat is nodig voor het algemeen belang? Ik vind dat de compromissen daar de afgelopen jaren makkelijker tot stand kwamen dan in de politiek.”

Een SER-voorzitter wordt steeds voor twee jaar benoemd. Die termijn wordt verlengd als een voorzitter dit wil, en nadat kroonleden, werkgevers- en werknemersorganisaties zich daarover hebben uitgesproken. Hamer wilde doorgaan. Maar ze kreeg, bevestigen drie ingewijden tegen NRC, te horen dat ze geen kans zou maken.

U wilde verder, maar kreeg te horen dat het er niet in zat.

„Nee. Dan hebben ze dat tegen elkaar zitten zeggen, niet tegen mij. Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik door wilde gaan. Als je dat niet doet, ben je weg. De procedure liep ook al, maar ik heb die zelf stopgezet omdat ik deze kans niet wilde laten lopen.”

Lees ook: Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag

Hamer doelt op haar nieuwe functie, die ze vanaf komende week zal bekleden. Ze wordt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het kabinet besloot pas in de loop van januari dat zo’n gezant er moest komen. De consultatieprocedure was al in het voorjaar van 2021.

U kon niet door bij de SER, er werd gezocht naar iemand die gezant kon worden. Er kwamen twee dingen samen.

„Die kwamen samen door mijn geschiedenis. Ik zie het ook nu ik mijn archief opruim. Ik begon al bij de studentenvakbond over machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ik heb lang getrokken aan de kinderopvang. Toen kwam ‘Diversiteit aan de top’, een advies dat uiteindelijk geleid heeft tot een wet die werkgevers verplicht te rapporteren over hun diversiteitsbeleid. Nu ga ik aan de slag als regeringscommissaris, het is in die zin mijn droombaan.

Lees ook: SER probeert het glazen plafond te laten barsten

We weten dat er minder machtsmisbruik is in bedrijven die divers zijn. En dat mensen daar gelijkwaardiger met elkaar omgaan. Ik denk dat grensoverschrijdend gedrag, of het nou seksueel is of verbaal of wat dan ook, als we daar doorheen zijn dan zijn we bij het sluitstuk van de emancipatie.”

Uw opdracht is het aanjagen van een discussie over grensoverschrijdend gedrag. Wat gaat u doen?

„Er is door de voorbeelden van de afgelopen tijd, Ajax, The Voice of Holland, veel onrust gecreëerd. Dus ik moet een soort rust, tussen aanhalingstekens, in het debat brengen. Het gevoel bij veel daders en slachtoffers, of melders, is dat je vogelvrij verklaard kan worden.

Bijna alle vrouwen die ik tegenkom hebben wel een eigen ervaring met grensoverschrijdend gedrag. Ze spreken me erover aan. Ik word op straat bedankt door mensen omdat ik dit wil gaan doen. Ze zeggen dan: wat fijn dat u dit wilt doen. En: veel succes, het is heel erg belangrijk. En vaak komen mensen dan snel met hun eigen verhaal.”

Heeft u zelf ook zo’n verhaal?

„Ja, natuurlijk. Gelukkig niet zodanig dat het echt seksueel is geworden. Maar wel dat je denkt: dit is niet fijn. Mannen van mijn leeftijd willen mij best nog weleens meisje noemen. Ja, óók in onderhandelingen. Gelukkig zijn er steeds meer ándere mannen die ze daarop aanspreken. Ik maak er soms een grap over, dan zeg ik ‘jongetje’ terug. Soms laat ik het lopen.”

Lachend: „Ik maak nu weleens het grapje dat ik als regeringscommissaris geen date meer zal kunnen krijgen. Een hele goede vriend van me zei: dan moet je zelf maar het initiatief nemen.”

Dat grapje raakt wel aan iets. In de discussie die u straks moet aanjagen klinkt ook: je mag niks meer.

„Daar moeten we over gaan praten. De norm voor omgangsvormen zal een tijdje strenger worden, om een voorbeeld te stellen. We moeten wel uit een soort kramp. De samenleving wordt er niet leuker op als je nooit een grapje zou kunnen maken. Dan zou ik net dat grapje over die date bijna niet kunnen maken.”

De SER is inmiddels op zoek naar een opvolger. In kringen rond de raad gaan veel namen rond: voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher, voormalig minister Ferdinand Grapperhaus (CDA), Jacques van den Broek die tot voor kort Randstad-topman was.

Vindt u dat uw opvolger vrouw moet zijn?

„In het trappenhuis hangen de portretten van mijn voorgangers. Dat van mij komt er nu bij, als enige vrouw. Dan denk ik: dat is een beetje mager.”