De Finse dirigent Klaus Mäkelä (26), díé moet het Concertgebouworkest hebben

Cd klassiek Sibelius Symfonieën. Oslo Philharmonic o.l.v. Klaus Mäkelä. Decca ●●●●●

Het is lang geleden dat een heel jonge dirigent zo gevraagd was als nu de Fin Klaus Mäkelä (1996). Bij het Koninklijk Concertgebouworkest was hij dit seizoen al meermaals te gast, steeds met groot succes. Sinds 2020 is hij chef-dirigent van het Oslo Philharmonic, alwaar zijn contract nog voor hij er was begonnen werd verlengd van drie naar zeven jaar (t/m ’26/’27). Vanaf komend seizoen gaat Mäkelä Oslo combineren met het Orchestre de Paris, ook tot en met 2027, voor 12 weken per seizoen.

In het kort: Mäkelä is hot. Het Concertgebouworkest maakte maandag bij zijn seizoenspresentatie bekend voor de zomer te komen met nieuws over een nieuwe chef-dirigent. Je mag dan hopen dat de naam Mäkelä valt, want met hem zijn kwaliteit, traditie én vernieuwing gewaarborgd.

Goed, hij zit nog vijf jaar vast in Oslo en Parijs. Maar dat kun je ook opvatten als waardevolle extra rijpingstijd, die in Amsterdam prima kan worden overbrugd met excellente gastdirigenten (Iván Fischer bijvoorbeeld) en een appetizing titel voor Mäkelä als ‘chief-conductor designate’ – zodat het Concertgebouw mét Mäkelä ook alvast aan aantrekkingskracht wint voor buitenlandse boekers.

In maart tekende Mäkelä een exclusief contract bij platenlabel Decca, het eerste voor een dirigent sinds veertig jaar (Riccardo Chailly ging hem in 1978 voor). De samenwerking begint met een uitroepteken: met het Oslo Philharmonic nam Mäkelä de zeven symfonieën op van zijn landgenoot Jean Sibelius (1865-1957) alsmede het symfonisch gedicht Tapiola en drie korte schetsen voor de Achtste symfonie – samen goed voor vierenhalf uur muziek ofwel vier cd’s.

Traditionalist

Als je naar Sibelius’ muziek luistert, is het ongelooflijk dat hij in 1957 pas overleed. Zijn wortels liggen hoorbaar in de late negentiende eeuw; zijn muziek ademt Romantiek, Finse nationale trots, een idioom dat je in één zinnetje als de zingende liefdesbaby van Tsjaikovski en Bruckner zou kunnen samenvatten.

Daar wringt ook meteen de schoen. Op de liefde voor Sibelius zijn huwelijken geknapt. Te nationalistisch, conventioneel, verbrokkeld in symfonische vorm. En gewaardeerd door de nazi’s, bovendien. Filosoof Adorno schreef al in 1938: „Sibelius is niet alleen enorm overschat, zijn werk lijdt fundamenteel aan welke kwaliteit dan ook.”

Tekenend voor die moeizame receptie-geschiedenis is het aantal uitvoeringen door het Concertgebouworkest: dat speelde 134 keer een symfonie van Sibelius; veel minder dan Bruckner (811×) of Tsjaikovski (821×). Opvallend genoeg hadden orkesten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wel altijd waardering voor Sibelius.

Klankgenot

Terug naar Klaus Mäkelä. Zeven symfonieën van Sibelius als binge-luisterervaring is zelfs voor de liefhebber veel, al speelt Mäkelä de contrasten tussen en binnen de symfonieën (die samen 26 jaar omspannen) nog zo goed uit. Tweede consumptieve terzijde: de Sibelius-liefhebber kan al putten uit een imposante concurrerende discografie, zowel van mastodonten als Colin Davis of Mariss Jansons als van rebellen (Santtu-Mattias Rouvali) en specialisten (Osmo Vänska).

En toch maakt Mäkelä met deze box een raak statement. Hier staat een chef die internationaal furore maakt én zijn afkomst huldigt. Die niet bang is voor grootschalige ondernemingen. En veel belangrijker: die muzikaal overtuigt. Niet omdat Mäkelä’s Sibeliussen overal tot in de details afgewogen zijn, wél omdat hij in vierenhalf uur muziek een dikke stalenkaart presenteert van zijn muzikale kunnen.

Op microniveau valt her en der wat te vinden van de spanningsopbouw: Mäkelä wil snel veel zeggen en laat de Oslo’ers de troeven soms een tikje vroegtijdig uitspelen. Maar wat overheerst is bewondering voor de symfonische wellust waartoe Mäkelä zijn musici inspireert. In de Eerste symfonie (nog behoorlijk klassiek) word je op scherp gezet door prachtig pastorale houtblazers. De acceleraties die Mäkelä regelmatig uitserveert zijn opwindend, net als de haast filmische manier waarop hij landschappen voor je oog tevoorschijn tovert – een product van zijn zingende fraseringen bij de strijkers (Mäkelä is zelf ook cellist).

Over filmisch gesproken: de pulserende opening van Symfonie nr. 2 draai je voor je het weet tien keer. Fascinerend bij het beluisteren van zo’n hele cyclus (de Derde boeit weer minder) is de desolate sfeer van de Vierde: een levensgroot contrast met het voorafgaande en Mäkelä laat de musici nergens mooi weer spelen. Het nobele koper in de Vijfde spitst de oren, het curieuze ‘Andante’ is een microkosmos op zichzelf. In de Zevende breken nieuwe horizonten en afgronden open, en realiseert het Oslo Philharmonic een diepgang van klank die ook de uitvoering van het symfonisch gedicht Tapiola typeert.

In opbouw en emotionele diepgang kan Mäkelä’s interpretatie heus nog groeien (vergelijk bijvoorbeeld het ‘Allegretto’ uit de Tweede bij hem én Mariss Jansons), maar daar staat zoveel blinkend talent tegenover. Die vrije houtblazers, dat ronkend strijkerskorps, het collectief welbehagen in de klank: van Mäkelä gaan we de komende zestig jaar nog heel veel prachtigs horen.