Contouren van vredesakkoord, maar scepsis blijft wel geboden

Voor het eerst sinds twee weken zaten Russische en Oekraïense onderhandelaars deze week tegenover elkaar. Aanvankelijk was er na de besprekingen dinsdag in Istanbul enig behoedzaam optimisme aan beide kanten. In de loop van woensdag bleek dat van een doorbraak nog lang geen sprake kan zijn, al erkende Rusland dat Oekraïne bereid is belangrijke concessies te doen.

Eigenlijk is de eerste stap om door middel van onderhandelingen een einde te maken aan een oorlog, de instelling van een staakt-het-vuren. Dat lukt nog niet. Onderhandelingen over een humanitaire corridor waarlangs burgers het zwaar gehavende Marioepol kunnen verlaten verlopen moeizaam.

Toch heeft Oekraïne in Istanbul alvast de contouren geschetst van een vredesakkoord. Kern vormt de idee om van Oekraïne een neutrale staat te maken, wier veiligheid door andere landen gegarandeerd wordt. Kiev zou daarmee de wens lid te worden van de NAVO opgeven. Oekraïens NAVO-lidmaatschap is voor Rusland onverteerbaar. Een neutraal Oekraïne zou geen nucleaire wapens ontwikkelen en geen buitenlandse militaire bases op zijn grondgebied toelaten. Wel wil Oekraïne lid kunnen worden van de EU.

De afspraken moeten in een internationaal verdrag vastgelegd worden en Kiev wil de neutrale status in een referendum voorleggen aan de bevolking. De buitenlandse veiligheidsgaranties gelden overigens niet voor de Donbas en de Krim. Voor de status van die gebieden wil Kiev in de komende vijftien jaar met Rusland een oplossing zoeken.

Lees ook: In Kiev verwacht niemand dat de strijd er vermindert: ‘Je moet Russen nooit geloven’

1Hoeveel weten we over onderhandelingen?

Daar is maar deels zicht op. Bijeenkomsten van onderhandelingsdelegaties zoals in Turkije en eerder in Wit-Rusland worden aangekondigd. Daarnaast is er video-overleg dat niet altijd wordt gemeld. Over de pendeldiplomatie van een oligarch Roman Abramovitsj is nauwelijks iets bekend.

2Willen de Russen echt onderhandelen?

Vooralsnog is volstrekt onduidelijk of Rusland al echt wil onderhandelen of dat het slechts voor de vorm aanschuift. Tijdens de gesprekken in Istanbul gingen de bombardementen van steden in Oekraïne door. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei woensdag dat een doorbraak in de onderhandelingen nog ver weg is. De Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski zei woensdag dat Oekraïne met het neutraliteitsvoorstel aan een belangrijke Russische eis voldoet, maar dat over de Donbas en de Krim niet onderhandeld kan worden. Scepsis is ook geboden bij de Russische belofte van dinsdagmiddag de aanvallen op Kiev drastisch te verminderen. Vrijdag zei Moskou al zich te zullen concentreren op de Donbas. De VS waarschuwden onmiddellijk dat de beloften van Moskou een rookgordijn kunnen zijn.

3Wie moet de veiligheid van een neutraal Oekraïne garanderen?

De permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zouden per verdrag moeten beloven dat ze Oekraïne terzijde zullen staan als het wordt aangevallen. Naast de vijf vetomachten zouden ook Duitsland, Italië, Polen, Canada. Turkije en Israël zich tot garanties kunnen verplichten. Oekraïne behoudt intussen het recht op zelfverdediging, zoals vastgelegd in het VN-Handvest.

4Welke garanties wil Kiev?

De garanties moeten meer zijn dan een principeverklaring. Zo moet vooraf vastgelegd worden dat de garantiestaten binnen drie dagen overgaan tot consultaties als dat nodig is. De veiligheidsgarantie, stelde de Oekraïense delegatieleider in Istanbul, David Arakhamia, is een verbeterde uitvoering van artikel 5 van de NAVO omdat daarin geen tijdslimieten zijn vastgelegd. Landen die lid zijn van de NAVO beschermen elkaar. Hun wederzijdse veiligheidsafspraak is vervat in artikel 5 van het verdrag: een aanval op één land is een aanval op allen.

5Werken garanties?

Ook als een verdrag details bevat over de verantwoordelijkheden van de garantiemachten is het de vraag of ze zich daar ook aan zullen houden. Oekraïne heeft op dit gebied een aantal pijnlijke lessen geleerd. In 1994 deed het land afstand van zijn kernwapens in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS, Rusland en het Verenigd Koninkrijk, vastgelegd in het Memorandum van Boedapest. In 2008 kreeg het de belofte lid te kunnen worden van de NAVO, maar inlossing van die belofte werd op de lange baan geschoven. Wel ging Oekraïne samenwerken met het bondgenootschap. In 2014, na de Russische annexatie van de Krim en inmenging in de Donbas-oorlog, bleef het Westen militair afzijdig. In 2022 steunt het Westen Oekraïne op talloze manieren, maar vechten moeten de Oekraïners zelf.

6Waarom zouden de Oekraïners nu in garanties geloven?

Volgens de Duitse politicoloog Ulrich Speck werken garanties niet zonder meer. Kern van het probleem, stelt Speck, is dat het huidige Rusland het bestaansrecht van Oekraïne niet erkent. Tegelijk is in westerse hoofdsteden de animo om zij aan zij met Oekraïners te vechten niet groot. „Als het Westen nu garanties geeft aan Oekraïne, maar het is niet bereid om de Oekraïense grens te verdedigen tegen Rusland […] zal de situatie er niet beter op worden”, schreef hij op Twitter. „Het Westen moet er vol in gaan, met eigen militairen, of zich er buiten houden. Een garantie op papier werkt niet.”

7Wat werkt dan wel?

Volgens Speck zijn twee andere variabelen veel belangrijker. Rusland moet de oorlog duidelijk verliezen, alleen dan is er een kans dat Poetin de lust vergaat om nog eens aan te vallen. „Als het conflict eindigt met aanzienlijke Russische terreinwinst is nog een oorlog goed denkbaar.” Het Westen moet er daarnaast alles aan doen om Oekraïne te bewapenen als de oorlog voorbij is. Hoe beter Oekraïne zich kan verdedigen, hoe veiliger zal het zijn, en des te waarschijnlijker is het dat Rusland de nieuwe realiteit zal accepteren.