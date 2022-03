Brits Conservatief parlementslid openbaart trans zijn

Midden in de nacht kwam het hoge woord eruit: „Ik ben trans. Of preciezer gesteld: ik wil het zijn.” Afzender was Jamie Wallis (37) – het eerste Britse parlementslid dat publiekelijk voor zijn trans (willen) zijn uitkomt. Hoewel Wallis het gevoel vrouw te zijn van jongs af aan kent en er officieel genderdysforie bij hem is vastgesteld, was hij nooit van plan dit te openbaren, schreef hij vannacht op Twitter. Ook niet twee jaar geleden, toen hij werd gechanteerd. „Parlementariër zijn en zoiets verbergen was moeilijk, maar ik was zo arrogant te denken dat ik het kon. Niet dus.”

In september is Wallis naar eigen zeggen verkracht door een internetdate en sindsdien voelt hij zich „niet zichzelf” en „niet oké”. Zijn opgelopen posttraumatische stressstoornis (PTSS) zou ervoor hebben gezorgd dat hij er in november vandoor ging nadat hij tegen een paal was aangereden. Zijn verkeersboete werd vorige maand uitgemeten in de pers. „Het spijt me dat het lijkt of ik vluchtte, ik had geen idee wat ik deed, ik werd overspoeld door angst”, schreef Wallis vannacht. Reden om zijn verhaal te doen is dat hij zichzelf wil zijn, aldus Wallis, die een kiesdistrict in Wales vertegenwoordigt. Aanleiding om dat vannacht te doen was de steun die hij voelde bij een etentje, gisteravond, met collega’s van zijn Conservatieve Partij.

Dat is opmerkelijk, want de Tories staan niet bekend als transsensitief. Premier Boris Johnson sprak zijn partijgenoten bij datzelfde diner bijvoorbeeld zo toe: „Goedenavond dames en heren, of zoals [Labour-leider] Keir Starmer zou zeggen, mensen die bij geboorte zijn aangeduid als vrouw of man”. Vorige week zei Johnson in het Lagerhuis dat wat hem betreft „de basale biologische feiten overweldigend belangrijk blijven” bij het maken van onderscheid tussen man en vrouw.

Gender is al jaren onderwerp van verhit Brits debat, dat niet alleen lijkt te gaan om concrete wetsvoorstellen over bijvoorbeeld het gebruik van genderspecifieke toiletten, maar ook om cultuur en positionering binnen het politieke spectrum. Net als Johnson wordt Starmer daarin opportunisme en dubbelzinnigheid verweten. Starmer wilde enkele dagen geleden geen antwoord geven op de vraag of vrouwen een piemel kunnen hebben. Eerder had hij juist gezegd: „Trans vrouwen zijn vrouwen”.

De haat jegens trans personen stijgt intussen, aldus onderzoek van Rainbow Europe. Tot 2015 haalde het Verenigd Koninkrijk steeds de eerste plaats in de bijbehorende ranglijst voor landen in Europa met de beste rechten voor lhbti’ers. De jaren daarop zakte het langzaam naar plek 11.

Als het gaat om psychische klachten doet het VK het niet veel beter. Uitkomen voor psychische problemen deden de prinsen William en Harry al verscheidene malen sinds de lancering in 2016 van een campagne die het taboe poogde te doorbreken. Dat heeft wellicht geholpen, want in 2021 ontving de nationale gezondheidsdienst NHS 4,3 miljoen verwijzingen voor psychische behandeling. Maar de NHS kan de vraag niet aan. Op de wachtlijst staan nu 1,4 miljoen mensen. Veel van hen moeten ruim een jaar op behandeling wachten. Ook schiet de zorg voor jongeren met genderdysforie ernstig tekort.

Maar de „liefde en steun” van Johnson heeft Wallis in elk geval binnen, twitterde de premier vanmorgen. Wallis – bedolven onder begripvolle reacties – zag zich vandaag genoodzaakt een tweede verklaring te schrijven, waarin hij zei dat hij vooralsnog de voorkeur gaf aan de voornaamwoorden hij en hem. Een teleurstelling voor sommige trans twitteraars, die dachten eindelijk een ware representant in het parlement te hebben gevonden.