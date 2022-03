Bijna 1.200 mensen wachten nog op evacuatie uit Afghanistan naar Nederland

Nog 1.191 mensen wachten in Afghanistan op evacuatie door Nederland. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) woensdag aan de Tweede Kamer. Daarnaast wachten nog 330 Afghanen in andere landen op hun vlucht naar Nederland.

Sinds de inname van de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban, medio augustus, zijn tot dusver ongeveer 3.100 mensen vanuit Afghanistan naar Nederland overgebracht. 1.860 personen kwamen in week na de inname aan in Nederland. Sinds september zijn er 1.239 burgers naar Nederland geëvacueerd. De 1.191 nog wachtenden in Afghanistan vrezen dat de nieuwe machtshebbers hen willen straffen voor werkzaamheden die zij in het verleden hebben verricht voor Nederland. Het gaat onder meer om tolken.

Sinds de Taliban aan de macht zijn, is het moeilijk om mensen uit Afghanistan te halen. Dat komt onder meer doordat het vliegveld van Kabul zelden open is en er nog maar een paar luchtvaartmaatschappijen op de Afghaanse hoofdstad vliegen. Hoekstra schrijft dat het kabinet het „van groot belang” acht om de mensen „zo snel mogelijk en met grote zorgvuldigheid” over te brengen naar Nederland. Wel laat hij weten dat het „moeilijk te voorspellen” is hoelang het zal duren voordat alle Afghanen op de evacuatielijst naar Nederland zullen zijn overgebracht.

De afgelopen maanden kwamen Afghanen vooral via Pakistan, Iran en tot december Qatar naar Nederland. In februari staken 294 Afghanen met Nederlandse hulp de grens van Afghanistan met Pakistan over. Zij stonden op de Nederlandse evacuatielijst. De evacués reisden met hulp van de Nederlandse ambassade naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Aan de hulpactie gingen vijf maanden van onderhandelingen vooraf, onder meer omdat niet alle Afghanen over geldige reispapieren beschikten.