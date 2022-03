Bij Jan Fabre draaide alles om echte pijn en echte seks

„Een seksuele relatie hoorde bij de werkcultuur”, aldus advocaat Christine Mussche vrijdag in de rechtbank van Antwerpen. Wie niet op de avances van de Belgische theatermaker en kunstenaar Jan Fabre inging, zou later minder kans maken op een grote rol of solo in een van zijn producties of vernederd worden tijdens repetities.

Op de eerste zittingsdag in de rechtbank van Antwerpen ontstond vrijdag een beeld van een decennialang patroon van machtsmisbruik. Elf performers, die tussen begin 2000 en september 2018 dansten bij Fabres gezelschap Troubleyn, legden via hun advocaten Christine Mussche en An-Sofie Raes belastende verklaringen af. De aanklager eiste drie jaar cel. Fabre wordt beschuldigd van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ten opzichte van de elf danseressen en de aanranding van de eerbaarheid van een van hen. Zelf was hij niet bij de rechtszitting aanwezig.

In de getuigenissen werd gesproken van grensoverschrijdende avances tijdens repetities en privé-afspraken met (nieuwe) performers bij Fabre thuis, in een hotelkamer en in een kasteel in de Ardennen. Daar bood hij hen drank en drugs aan. Geregeld vroeg hij hen zich te ontkleden of voor hem te masturberen, soms in ruil voor geld. In één van de gevallen leidde de afspraak tot seks.

Volgens de Vlaamse krant De Morgen noemen de danseressen Fabre enerzijds „een schitterend regisseur, fantastisch theatermaker en een artistiek genie”, maar spreken ze anderzijds van „massieve” schade, en „emotionele druk” door pestgedrag, seksuele avances en vulgaire beledigingen. Bovendien zette advocaat Mussche vraagtekens bij de getuigen die zich achter Fabre scharen, die dat onder meer uit angst voor baanverlies zouden doen.

Doorbraak

Jan Fabre (63) groeide de afgelopen decennia uit tot een van de meest invloedrijke Belgische kunstenaars. Zijn grote internationale doorbraak had hij in 1984 met de voorstelling De macht der theaterlijke dwaasheden, dat de première beleefde tijdens de Biënnale in Venetië. Met zijn multidisciplinaire werken, waarin hij actief de heersende theaterwetten tart, stond hij al snel te boek als enfant terrible van de Belgische kunst.

Met zijn in 1986 opgerichte gezelschap Troubleyn kwam hij geregeld in opspraak. Zo liet hij in 2012 in de film De schoonheid van de krijger zijn medewerkers in het Antwerpse stadhuis met levende katten gooien. Twee jaar eerder pakte Fabre twee zuilen van de Gentse universiteit in met zeshonderd kilo gerookte ham. In 2017 exposeerde hij op de Biënnale in Venetië met kunstwerken waarin hij vermalen menselijke botten verwerkte (Glass and bone).

Van zijn spelers, die hij zijn ‘krijgers van de schoonheid’ noemt, verwacht hij dat ze hun grenzen verleggen en tot het uiterste gaan. Zijn theaterwerk draait om echtheid: echte pijn, echte seks, echte uitputting. Regelmatig resulteerde dat in extreme scènes: zo ving de voorstelling Orgy of Tolerence (2009) aan met een masturbatiemarathon op het podium en moest in het vierentwintig uur durende Mount Olympus (2015) een performer zonder handen een erectie krijgen, voordat de voorstelling echt kon beginnen. Ook in zijn beeldend werk ging hij ver: hij maakte onder meer tekeningenreeksen met zijn eigen bloed, tranen, urine en sperma.

‘Geen seks, geen solo’

Ondanks – of dankzij – het feit dat hij geregeld voor controverse zorgt, gold Jan Fabre lange tijd als een van de meest toonaangevende en belangrijkste kunstenaars van België. Daar kwam verandering in toen hij in 2018, tijdens de nasleep van de eerste MeToo-onthullingen, in een interview voor de Vlaamse omroep VRT beweerde dat er bij zijn gezelschap Troubleyn „nooit een probleem” is geweest als het gaat om grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik.

Als reactie daarop deelden twintig (voormalig) medewerkers en stagiairs van Troubleyn hun ervaringen in een open brief die werd gepubliceerd in het online cultuurmagazine Rekto:verso. Daarin wordt gesproken van „vele verwarrende psychologische spelletjes”, waarbij met name vrouwen het mikpunt zijn. „In en rond de repetitiezaal van Troubleyn is vernedering dagelijkse kost.” Een performer die vijftien jaar geleden met Fabre werkte, spreekt van het principe „geen seks, geen solo”.

In de brief rijst het beeld op van een angstcultuur binnen het gezelschap, waardoor kritiek op Fabres handelen onbespreekbaar was. De briefschrijvers geven aan dat velen onder hen „na hun vertrek bij het gezelschap psychologische hulp [moesten] zoeken”.

Voorstellingen geannuleerd

Diverse organisaties distantieerden zich na de publicatie van de brief van Fabre/Troubleyn: de Amsterdamse schouwburg zegde een openbaar interview met Jan Fabre af, diverse voorstellingen werden geannuleerd en verschillende standbeelden van Fabre, zoals het befaamde De man die de wolken meet, zijn inmiddels uit de publieke ruimte verwijderd. Maar er waren ook kunstenaars die Fabre publiekelijk bleven steunen, zoals de vermaarde performance-kunstenares Marina Abramovic.

De onderzoeksrechter van het openbaar ministerie noemde de getuigenissen van de elf danseressen tijdens de eerste zitting van het proces „werkelijk oneindig en bijzonder overeenstemmend”, volgens De Morgen. Ze neemt het Fabre bovendien kwalijk dat hij „geen enkel schuldinzicht” toont. „Qua grensoverschrijdend gedrag kan ik me geen erger dossier voorstellen. De loopbanen van jonge talenten zijn gekraakt.” Aanstaande vrijdag volgt de tweede zittingsdag en kan Fabre zich verweren. Naar verwachting wordt er half mei uitspraak in de zaak gedaan.