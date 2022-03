Biden zet handtekening onder wet die lynchen na 122 jaar strafbaar maakt in VS

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond zijn handtekening gezet onder een wet die lynchen, een moordpartij door een woedende menigte, strafbaar maakt in de Verenigde Staten. Het eerste voorstel om lynchen als misdrijf te bestempelen werd in het jaar 1900 ingediend, maar in de tijd die volgde sneuvelde de wet meer dan tweehonderd keer in het Amerikaanse Congres. Begin maart gingen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in grote meerderheid akkoord.

De nu aangenomen wet is vernoemd naar de zwarte Amerikaan Emmett Till, die in 1955 op 14-jarige leeftijd werd vermoord omdat hij een witte vrouw zou hebben nagefloten. Een jury, die volledig bestond uit witte mensen, sprak twee witte mannen destijds vrij. Later bekende het duo de jongen om het leven gebracht te hebben. De moord zorgde voor woede onder de Amerikaanse bevolking en droeg bij aan de totstandkoming van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Bij de ondertekening stond Biden uitgebreid stil bij het racistische geweld dat zwarte Amerikanen hebben ervaren en nog steeds ervaren. Hij noemde het lynchen „pure terreur”, dat werd gebruikt om „de leugen te verspreiden dat niet iedereen in de VS thuis zou horen en gelijk geboren wordt”. De gruweldaad zou „zwaarbevochten mensenrechten systematisch ondermijnen”. Zwarte mensen werden gestraft voor hun huidskleur, aldus Biden, geciteerd door CNN.

‘Niet iets van het verleden’

Hoewel daders van lynchpartijen in de recente geschiedenis ook bestraft konden worden voor moord of poging tot moord, zegt Biden dat de nieuwe wet meer dan alleen van symbolische waarde is. „Dit is niet alleen iets van het verleden. Rassenhaat is geen historisch probleem, het is een hardnekkig probleem”, aldus de Amerikaanse president, die onder meer refereerde aan de in 2020 uit haat vermoorde zwarte man Ahmaud Arbery en de meerdaagse rally van extreem-rechtse witte suprematisten in de plaats Charlottesville van 2017, waarbij een vrouw omkwam toen een auto inreed op een groep tegendemonstranten.

Het lynchen vond in het verleden vooral plaats in het gesegregeerde zuiden van de VS. Volgens data van de Tuskegee University werden tussen 1882 en 1968 4.743 mensen gelyncht, onder wie 3.446 zwarte mensen. In de toekomst kunnen daders van lynchpartijen een maximumstraf krijgen van 30 jaar cel.