Bezielde Lebbis op dreef in sluitstuk trilogie

In zijn twaalfde solo vertelt Lebbis hoe men ooit volgens de logica van destijds probeerde om de menselijke ziel te wegen: de ziel zou het lichaam verlaten na de dood, dus alles wat er moest gebeuren was even wegen vlak voor- en vlak na iemands dood. Ruim twintig gram, werd er vastgesteld, waarbij het ontbreken van gewichtsverlies bij honden tijdens hetzelfde experiment de conclusie zou bevestigen. Quod erat demonstrandum, vonden de onderzoekers.

Lebbis (63) is een geweldige verteller en brengt dit soort anekdotes duidelijk met plezier. Nog meer plezier schept hij erin om de ogenschijnlijke logica te pareren met nóg meer, al dan niet geleende, logica. Dus vertelt hij hoe de uitkomst van het experiment logisch verklaard kan worden.

De Ziel zit vol met dergelijke verhalen: grappig en leerzaam, goed voor op een verjaardag. Soepel laveert Lebbis tussen hoofd- en zijpad, tussen activisme en persoonlijke verhalen. Hij heeft het met dezelfde bevlogenheid over de zijn inziens verderfelijke obsessie met economische groei als over een groep vogels die zijn woonboot terroriseert. Ook kan er bij beide onderwerpen gelachen worden, enerzijds om de slimme weerlegging van absurde logica, anderzijds om een ouderwetse woede-uitbarsting: niemand kan zijn boosheid zo mooi opbouwen als Lebbis.

In De Bovengrens (2018) en De Ervaring (2020) had Lebbis geconstateerd dat de mens haar eigen geluk voorbij was gelopen en er beter aan zou doen om het consumeren te minderen en meer aan het toeval over te laten. De Ziel is het sluitstuk van een trilogie. Hoewel er wordt gefoeterd over aanbiedingen in de supermarkt, over de beperkte blik van Jeff Bezos en over de menselijk obsessie met geld, blijft Lebbis optimistisch: de mensheid heeft een aantal verkeerde afslagen genomen, gestoeld op slechte ideeën, maar we kunnen onszelf weer de goede richting op dirigeren door betere ideeën te verzinnen.

Democratie afschaffen

In De Ziel doet hij diverse suggesties, waaronder het afschaffen van de democratie. Als geen ander kan Lebbis dwarse en eigenwijze ideeën aantrekkelijk maken middels sterke staaltjes logica en originele voorbeelden. Zo is er een prachtig verhaal over hoe het fundamentele onbegrip tussen mens en computer zichtbaar werd tijdens een potje van het Aziatische bordspel Go. Niet alles is raak, zo neemt hij met zijn vergelijking tussen de ‘Chinese’, ‘Indiase’, ‘Afrikaanse’ en ‘Europese’ manier van samenleven een loopje met de geschiedenis dat niet zo sterk overkomt. Een schoonheidsfoutje, want De Ziel beklijft als ideeënrijke voorstelling waarbij Lebbis zijn retorische en komische vakmanschap inzet voor een hoopvolle boodschap.

Recensie Cabaret Lebbis – De Ziel. Gezien: 24-03, WestlandTheater De Naald. Tournee t/m 11/6. Inl. bunkertheaterzaken.nl/artiesten/lebbis/ ●●●●●