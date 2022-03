Bestuurslid: doofpot over gedrag voorzitter bij politievakbond ACP

De leiding van politievakbond ACP maakt zich schuldig aan het „stelselmatig in de doofpot stoppen van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag” van de voorzitter, Gerrit van de Kamp.

Dit staat in een uitvoerig schrijven van ACP-bestuurder Aukje Smet, die tot voor kort samen met Van de Kamp de dagelijkse leiding in handen had van de politievakbond (24.000 leden). Smet meldde zich eind vorige maand ziek, nadat het waarnemend bestuur van de ACP had besloten een door de bond georganiseerd extern onafhankelijk onderzoek van de Levent Group naar meldingen van ongepast gedrag van de voorzitter al na een week stop te zetten.

In de brief die Smet gisteren heeft verstuurd aan een dertigtal vooraanstaande leden van de ACP roept ze op tot „een juist proces, een volledig onderzoek en transparantie. Dat mag je met name verwachten van een waarden gedreven vakbond”, aldus Smet.

Ledenvergadering

Donderdag wordt in Nijkerk een algemene ledenvergadering van de ACP gehouden. De leden bespreken onder meer het besluit van het interim bestuur – de twee gepensioneerde politieagenten Jan Smit en Ton Slingerland – om de begin februari op non-actief gestelde Van de Kamp weer zijn werk als voorzitter te laten hervatten. Dit zou kunnen omdat uit „breed extern onderzoek” zou zijn gebleken dat de voorzitter geen grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd. Volgens Smet en de externe onderzoekers – Levent en daarna bureau Bezemer & Schubad – is die onschuld niet vastgesteld en zelfs niet onderzocht. Smet schrijft dat er door de leiding van de ACP „onvolledige en onjuiste informatie is verstrekt”. Ook heeft de ACP op 16 maart een persbericht uitgebracht dat „berust op onwaarheden”.

Eind januari

Smet zegt dat zich eind januari voor het eerst een medewerker van het ACP hoofdkantoor in Baarn (zestig personeelsleden) bij haar meldde „met ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de voorzitter”. Een paar dagen later volgde een tweede melding over ongewenst gedrag. De ACP heeft toen besloten dat de Levent Group met de melders zou spreken om „een onafhankelijk beeld te verkrijgen van de aard, omvang en getrouwheid van de meldingen”.

Levent concludeerde in een tussenrapportage, na gesprekken met melders, dat sprake is „van een verontrustende en zorgelijke situatie”. Van de Kamp moest zijn werk tijdelijk neerleggen om verder onderzoek mogelijk te maken.

Na een binnen de ACP verspreide oproep om bij eventuele klachten aan de bel te trekken, hebben zich 21 medewerkers en iemand van buiten gemeld over voorzitter Van de Kamp. Volgens verscheidene bronnen heeft een achttal personen geklaagd over onder meer machtsmisbruik, seksueel wangedrag, intimidatie en grof verbaal geweld. Enkele melders waren positief over de voorzitter.

Gerrit van de Kamp (58) is een van de machtigste mannen binnen de Nationale Politie. Hij is al achttien jaar de baas van de ACP en leidt steevast de cao-onderhandelingen voor de politie. Smet spreekt van „een boegbeeld van de ACP”.

Veel regionale afdelingen van de ACP hebben de afgelopen dagen laten weten donderdag op de ledenvergadering opheldering te willen over de afhandeling van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Volgens Smet hebben door haar ingeschakelde oud-bestuurders van de ACP die moesten „helpen in deze stormachtige situatie moedwillig gepoogd een integere aanpak te blokkeren”.

De leden wordt ook gevraagd te stemmen over een voorstel van de twee interim bestuurders om hen met terugwerkende kracht te benoemen tot „bezoldigd bestuurder’’ tot in ieder geval augustus 2022. De bestuurbaarheid van de politievakbond staat op het spel, omdat zes vooraanstaande personeelsleden – zoals onder anderen de directeur en het hoofd marketing en voorlichting – zich uit protest tegen de gang van zaken ziek hebben gemeld.

Het is onduidelijk of Gerrit van de Kamp donderdag de vergadering in Nijkerk zal bijwonen. Na eerder berichtgeving heeft de ACP laten weten „geen zaken” meer te willen doen met NRC. „Wij staan u niet langer te woord”, aldus woordvoerder Maarten Brink, tevens voorzitter ACP Zeeland-West-Brabant.