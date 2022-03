Alsnog 325 miljoen euro aan kartelboetes voor Air France-KLM na uitspraak EU-hof

Air France-KLM moet alsnog 325 miljoen euro boete betalen vanwege verboden prijsafspraken over luchtvrachtvervoer. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie bepaald. De luchtvaartmaatschappij ging in 2017, nadat de Commissie de boete gaf, in beroep. Tevergeefs, blijkt nu. De boete voor KLM komt neer op 127 miljoen euro, voor Air France en vrachtdochter Martinair gaat het om zo’n 183 en 15 miljoen euro.

De Commissie legde vijf jaar geleden negen luchtvaartmaatschappijen boetes op, omdat zij zich tussen 1999 en 2006 schuldig maakten aan kartelvorming. Volgens de Commissie hadden maatschappijen afspraken gemaakt over de hoogte van brandstof- en veiligheidstoeslagen.

In totaal gaan er boetes van bij elkaar bijna 790 miljoen euro uit naar de luchtvaartmaatschappijen, die in 2017 allen in beroep gingen. Ook nu kunnen zij, binnen twee maanden, in hoger beroep gaan bij het Europees Hof van Justitie, waar het Gerecht een onderdeel van is. De Commissie legde deze maatschappijen in 2010 al een boete op van in totaal bijna 800 miljoen euro, maar die maakte de Europese rechter in 2015 ongedaan vanwege een vormfout.

Onderlinge afspraken

Naast Air France-KLM en Martinair worden ook British Airways, Air Canada, Cargolux, Cathay Pacific, Japan Airlines, Singapore Airlines, LAN Chile en SAS bestraft. Tipgever Lufthansa en dochterbedrijf Swiss kregen immuniteit in ruil voor medewerking.

De luchtvaartmaatschappijen maakten van 1999 tot 2006 prijsafspraken over het vervoer van luchtvracht. Zo compenseerden zij na de aanslagen van 2001 de sterk gestegen kosten van brandstof en veiligheid voor de maatschappijen, door onderling afspraken te maken over de toeslagen op de tarieven voor brandstof en veiligheid. Alle maatschappijen hanteerden dezelfde tarieven, er kon niet mee worden geconcurreerd. Dat is in strijd met de Europese mededingingsregels.