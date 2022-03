ABN Amro: hoge energieprijzen dreigen winsten in sommige sectoren weg te vagen

De glastuinbouw, de (chemische) industrie en bedrijven die bouwmaterialen produceren lopen het meeste risico op verliezen als het niet lukt de hoge energieprijzen door te berekenen aan klanten. Dat schrijven economen van ABN Amro in een rapport dat donderdag verschijnt. Volgens de bank gaan de hoge kosten van gas en elektriciteit het Nederlandse bedrijfsleven in totaal zo’n 22 miljard euro extra kosten in 2022 ten opzichte van 2019.

De economen analyseerden in welke sectoren de winsten relatief klein zijn en de kosten van gas en elektriciteit relatief hoog – waardoor deze dus het snelst gevaar lopen. Zo bedroegen in 2019 de energiekosten in de papierindustrie 129 miljoen euro, terwijl de winst 165 miljoen bedraagt. Als de energiekosten dan verdubbelen, is de winst snel weg, analyseert ABN Amro. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld raffinaderijen en kunstmestproducenten. Bij de productie van bouwmaterialen bedroeg de winst in 2019 bijna 500 miljoen euro, tegen energiekosten van 235 miljoen euro.

Er zijn ook sectoren die juist niet zo kwetsbaar zijn voor hoge energieprijzen, hoewel deze alsnog drukken op de winst. Zo hebben sloopbedrijven wel hoge energiekosten, maar zijn die ten opzichte van de winst maar 12 procent – waardoor een stijging niet snel leidt tot verliezen. Ook in de horeca doet die situatie zich voor, aldus ABN Amro.

Doorberekenen aan klanten

De economen wijzen erop dat niet elk bedrijf de pijn even snel zal voelen. Sommige bedrijven krijgen voorlopig nog energie geleverd op basis van langlopende contracten die eerder zijn afgesloten. Naarmate die aflopen, gaan steeds meer bedrijven last krijgen van de hoge energieprijzen, die volgens de bank in 2022 uiteindelijk ongeveer vijf keer zo hoog zullen uitvallen dan in 2019. Bij het berekenen van de 22 miljard euro aan extra kosten is de bank ervan uitgegaan dat ongeveer de helft van de energie met langer lopende contracten geleverd wordt.

Belangrijk is volgens ABN Amro hoeveel bedrijven uiteindelijk hun hoge energiekosten kunnen doorberekenen aan klanten. „Dat verschilt heel sterk per sector”, zegt econoom Franka Rolvink Couzy, verantwoordelijk voor het onderzoek. „In de bouwsector zijn er veel langlopende contracten. Dan kun je prijsstijgingen niet doorberekenen als dat niet in het contract is opgenomen.” De voedingssector moet op zijn beurt onderhandelen met de supermarkt. Het is bekend dat daar felle onderhandelingen plaatsvinden op dit moment.

Mestprijs enorm gestegen

Tegelijkertijd is de prijs van kunstmest de afgelopen tijd wel enorm gestegen, onder meer omdat de productie een stuk duurder is geworden.

De economen van ABN Amro waarschuwen ervoor dat de hoge energieprijzen de concurrentiepositie van Europa aan kunnen tasten. „De gasmarkt in de Verenigde Staten ziet er heel anders uit dan in Europa”, zegt Rolvink Couzy. „Ze zijn daar veel minder afhankelijk van Rusland. Natuurlijk stijgen de prijzen daar ook, maar minder dan hier.” Zodra de hogere gasprijzen worden doorberekend in de prijzen, kan het aanlokkelijker zijn voor sommige bedrijven om meer te produceren in de VS, of om producten af te nemen bij leveranciers uit de VS.

Voor dit effect waarschuwden al eerder een aantal Nederlandse bedrijven, waaronder industrieconcern VDL en voedingsconcern DSM. Een wereldwijd opererend bedrijf als DSM kan bijvoorbeeld relatief gemakkelijk de productie in de VS opschalen als dit daar goedkoper is.