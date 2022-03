Ze werden er alleen maar beroemder door: vier gecensureerde films

Pantserkruiser Potemkin

Opruiend bolsjewistisch meesterwerk

Vooralsnog staan de trappen in de Oekraïense havenstad Odessa er nog. Ze zijn wereldberoemd door een fameuze montage-sequentie in Sergej Eisensteins Pantserkruiser Potemkin (1925). Het is een klassieke film die bijna honderd jaar geleden voor flink wat ophef zorgde. Veel landen worstelden ermee. Want moest hij niet verboden worden? Het was immers meeslepende bolsjewistische propaganda. Dagblad Het Vaderland wijdde er indertijd een redactioneel aan met als kop: „Een gevaarlijke film?” Maar het was ook grote filmkunst, daar was vrijwel iedereen het wel over eens.

De bemanning van de slagkruiser Potemkin kwam in opstand tegen hun bevelhebbers en de slechte werkomstandigheden aan boord. Deze muiterij breidde zich al snel uit naar de havenstad Odessa, maar de opstand werd neergeslagen door Kozakken die nietsontziend schoten op burgers die via de trappen op weg waren naar de haven: de veel geanalyseerde en gekopieerde trappenscène.

Uit angst voor de opruiende communistische boodschap werd Pantserkruiser Potemkin in veel landen gecensureerd. Zo werden de bloedigste beelden uit de beroemdste sequentie verwijderd. De originele versie werd in 2005 gereconstrueerd. De fotografie van Eduard Tissé ziet er nog steeds adembenemend uit – met een prachtige sequentie in de mistige haven van Odessa. Hopelijk blijft de historische havenstad intact en wordt er niet zo bloederig door de Russen ingegrepen als in 1905.

This is Not a Film

De film die verstopt zat in een taart

De Iraanse filmmaker Jafar Panahi heeft in eigen land een filmverbod. Toch ging in 2011 in Cannes zijn This is Not a Film in première. De film was Iran uit gesmokkeld op een usb-stick verstopt in een taart. This is Not a Film laat zien hoe de regisseur in zijn appartement zijn proces afwacht wegens ‘propaganda tegen de Iraanse regering’. Hij overlegt met zijn familie en zijn advocaat, die een digitale camera meebrengt en voorstelt dat hele proces te documenteren.

Het idee van een ‘metafilm’ over het maken van een film is uit nood geboren. Maar Panahi gebruikte dat stijlmiddel ook al in eerdere films. In De spiegel wordt een ogenschijnlijk kleine stadse roadmovie over een basisschoolmeisje dat alleen de weg naar huis moet terugvinden, door een slimme film-in-film-truc een bespiegeling over de vraag ‘wat is film’.

Van alle levende filmmakers is de Iraanse regisseur Jafar Panahi (1960) waarschijnlijk degene die niet alleen het meest stelselmatig, maar ook het best gedocumenteerd te maken heeft met censuur. Hij kreeg zelfs een compleet beroepsverbod opgelegd voor 20 jaar. Dat weerhield hem er niet van om met bescheiden middelen zijn films te blijven maken. En daar internationale prijzen voor te winnen, waaronder met Taxi, die in Berlijn een Gouden Beer ontving in 2015.

Panahi combineert in zijn werk voortdurende reflectie op film als medium en kunstvorm met de surrealistische inzichten van René Magritte, die een pijp schilderde met de mededeling erbij dat de afbeelding geen pijp is.

Kun je een film verbieden die zegt geen film te zijn, maar slechts een representatie van een film? Op de aftiteling van This is Not a Film staat immers dat het een ‘poging’ is; geen film. Panahi blijft ondanks alle tegenwerking die hem ook somber stemt, een speelse filosoof.

This is Not a Film Foto Wide Management

Andrej Roebljov

Brezjnev vertrok met slaande deuren

Als partijleider Leonid Brezjnev halverwege je film met slaande deuren de bioscoop uitstampt, heb je een probleem als Sovjet-filmmaker. Vooraf leek Andrej Tarkovski’s film Andrej Roebljov, over de Russische monnik en iconenschilder die leefde van circa 1360 tot 1430, niet problematisch. De Sovjet-Unie vierde in 1960 immers diens geboortedag. Een ‘biopic’ zou het 50-jarige jubileum van de revolutie in 1967 luister bijzetten.

Maar toen Tarkovski in augustus 1966 een eerste versie inleverde, vonden cultuurambtenaren zijn film te lang, te wreed, te somber, te mystiek. Onhistorisch. Onpatriottisch. Het publiek reageerde bij een eenmalige vertoning verbluft op de omzwervingen van een weifelende kunstenaar die vonkjes van transcendentie zoekt in een hels panorama van wanhopige dorpelingen, plunderende Tataren en corrupte prinsen. Zo’n van god verlaten Rusland had men nooit gezien. En dat hield de partij liever zo.

Andrej Roebljov verdween op de plank, Venetië en Cannes kregen telkens te horen dat die nog niet af was. Tot een bureaucraat in 1969 blunderde en de filmrechten in Frankrijk verkocht. Cannes vertoonde Andrej Roebljov alsnog, maar op de laatste dag, toen de grote prijzen al waren vergeven. De filmpers reageerde extatisch: Tarkovski’s epos won de persprijs. In juli draaide het filmfestival van Moskou hem, zodat Brezjnev kon stampvoeten.

De worsteling was nog niet voorbij. Staatsfilmbedrijf Goskino zette de Franse rechthouder onder druk om Andrej Roebljov te laten verdwijnen. KGB-agenten openden de jacht op al onder Franse bioscopen verspreide kopieën. Maar uiteindelijk oogstte Andrej Roebljov zoveel bijval dat zelfs de USSR hem eind 1971 vertoonde. Tarkovski noteerde in zijn dagboek dat er in heel Moskou geen filmposter hing, maar elke bioscoop was uitverkocht.

Andrej Roebljov Foto ANP

Girl

Censuur draait nu om geld en reputatie

De ophef rond het Belgische drama Girl in 2018 illustreerden dat er ook in westerse samenlevingen nog een soort ‘filmcensuur’ bestaat. Maar dat het tegenwoordig misschien andere vormen aanneemt. Het gaat niet langer alleen over wat functionarissen van de overheid wel of niet geschikt vinden voor het publiek, maar over commerciële afwegingen en de bezwaren van figuren met een groot bereik.

Girl volgt de 15-jarige ballerina Lara, die geboren werd in een jongenslichaam. De puber groeit grotendeels op in een omgeving die haar gendertransitie steunt. Het drama ligt vooral in Lara’s eigen worsteling met hoe lang haar transitie duurt en de intense manier waarop ze haar lichaam pijnigt om ‘vrouwelijker’ te zijn. Dat leidt tot een gruwelijke slotscène.

De film werd na zijn première tijdens het filmfestival van Cannes lyrisch ontvangen. Netflix haastte zich om de distributierechten te bemachtigen voor de VS. Maar in de maanden na Cannes begon er kritiek te klinken. Belangrijkste commentaar was dat regisseur Lukas Dhont en zijn hoofdrolspeler zelf geen transgenderpersonen zijn en de film erg focust op het fysieke lijden van Lara. Dat werd clichématig gevonden en door een columnist van vakblad Variety zelfs „gevaarlijk” genoemd.

Netflix vreesde nog meer controversen en vroeg Dhont enkele naaktscènes te hermonteren. De angst was dat iemand die als kinderpornografie zou kunnen bestempelen. Met het oog op een Amerikaanse bioscooprelease, nodig voor een Oscarnominatie, moest ook een scène waar Lara een buurjongen oraal bevredigt worden aangepast.

Uiteindelijk kwamen de regisseur en Netflix toch tot een ander compromis. Aan het begin van de Amerikaanse versie werd een waarschuwing geplaatst voor de expliciete scènes. Ook wordt verwezen naar een site die hulp biedt aan lhbtqi-jongeren met suïcidale gedachten. In Amerikaanse bioscopen kreeg de film een R-rating, waardoor iedereen onder de 17 vergezeld moest worden door een ouder of volwassen voogd.

Girl Foto Kris Dewitte