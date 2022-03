Werk van artsen in Oekraïne is symbool van verzet

Chirurg Sergey appt mij een foto met het bericht „het medicijnen transport is goed aangekomen”. Zeven dagen per week opereert dokter Sergey in zijn ziekenhuis in het oosten van Oekraïne zwaargewonde frontsoldaten en burgers; de ernst van de verminkingen zijn onbeschrijfelijk. Tegelijkertijd bericht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dit weekend: „72 aanvallen op artsen en ziekenhuizen in Oekraïne; aanvallen op de medische infrastructuur zijn een onderdeel geworden van de moderne oorlogsvoering.” Eén van die aanvallen vernietigde op 9 maart de kraamkliniek in Marioepol, niet ver van het ziekenhuis van dokter Sergey.

Jacques de Milliano is oprichter van Artsen zonder Grenzen en mede-initiatiefnemer van Artsenhulp voor Oekraïne.

Hoezo moderne oorlogsvoering? Bij moderne oorlogsvoering denk ik eerder aan oorlogen waarbij de strijdende partijen humanitaire principes juist wel in acht nemen; daarbij hoort het ontzien van burgers, van ziekenhuizen en van artsen als dokter Sergey. Deze principes – vastgelegd in de conventies van Genève – geven humanitaire organisaties en artsen de mogelijkheid om slachtoffers op het slagveld ongehinderd te bereiken en te behandelen.

Middeleeuwse oorlogsvoering met moderne massavernietigingswapens is een passender term voor Poetins oorlog. Systematisch worden steden met de grond gelijk gemaakt. Burgers worden massaal uitgehongerd. Hulpverleners mogen de slachtoffers in de omsingelde steden nauwelijks of niet bereiken. Ziekenhuizen en artsen zijn gericht doelwit.

Poetins vingerafdrukken

Poetins oorlog is een primitieve oorlog zonder enig respect voor de internationale spelregels van humaniteit. Zijn territoriale drift en zijn ‘oplossing voor het probleem Oekraïne’ heiligen totale vernietiging. De bombardementen van de kraamkliniek en het theater van Marioepol volgepakt met schuilende inwoners zijn Poetins vingerafdrukken. Nog niet zo lang geleden waren de verwoesting van steden in Tsjetsjenië en Syrië zijn voorproefjes. Goed getrainde koppensnellers uit die twee landen vliegt hij nu in voor zijn Oekraïne klus.

Hoe kunnen ziekenhuizen, (medische) hulporganisaties en artsen als Sergey functioneren in Poetins middeleeuwen? Als het aan Poetin ligt schakelt hij ze allen uit, liever vandaag dan morgen; ze zijn immers geen trouwe dienaren van zijn agenda. Niet gouvernementele organisaties (ngo’s) die dokter Sergey steunen en dokter Sergey zelf zijn immers een fenomeen van onze open liberale democratieën. Talrijke burgerinitiatieven in Oekraïne en internationale ngo’s als het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en Stichting Vluchteling vertegenwoordigen met hun stem en hun concrete hulpacties de vitaliteit van onze open liberale burgermaatschappij. Voor autocraten als Poetin zijn ze een gesel, hij krijgt ze niet aan zijn leiband. Voor liberale democratieën zijn deze burgerinitiatieven juist een verrijking, een stille kracht. Vandaar dat in Rusland ongeveer alle buitenlandse ngo’s tot staatsvijand zijn gebombardeerd. Hetzelfde geldt daar ook voor de onafhankelijke pers en Russische ngo’s met een kritisch geluid. Bovendien worden Russische burgers die samenwerken met buitenlandse ngo’s gebrandmerkt als verraders.

Neutraliteitsprincipe

In dit licht zijn de activiteiten van humanitaire organisaties, van de ziekenhuizen in Oekraïne en vooral van artsen als dokter Sergey naast praktische daden van humaniteit voor de gewonden, ook symbolen van verzet tegen Poetin. Hun activiteiten vertegenwoordigen het gedachtegoed van onze open liberale democratieën waar humaniteit wél een plek heeft. Het neutraliteitsprincipe dat humanitaire organisaties en artsen in moderne oorlogen toegang verschaft tot de slachtoffers, heeft in Poetins middeleeuwse oorlogsvoering volledig zijn functie verloren. Integendeel zelfs, neutraliteit schaadt de slachtoffers als dokter Sergey het principe daadwerkelijk zou toepassen. Immers, voor Poetin betekent neutraliteit dat artsen afzijdig blijven, hun ziekenhuizen verlaten – vandaar zijn gerichte bombardementen – en lijdzaam toekijken hoe Oekraïense slachtoffers onbehandeld blijven.

Dokter Sergey heeft duidelijk partij gekozen door niet afzijdig te blijven. Hij trotseert de dagelijkse dreiging van het bombardement van zijn ziekenhuis in naam van de humaniteit. Hij houdt stand ondanks de 72 aanvallen op zijn beroepsgroep. Daarom verdient dokter Sergey – en al zijn collega’s – onze onvoorwaardelijke steun. En ook daarom dient Poetin aangeklaagd te worden voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.