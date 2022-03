Wegwerpplastics vanaf 2024 verboden in horeca, kantoren en op festivals

Het kabinet legt het gebruik van plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen de komende jaren stevig aan banden. In 2024 moet herbruikbaar servies de standaard zijn in horeca en kantoren, en op festivals. Dat geldt in het geval dat het eten of drinken ter plekke wordt genuttigd, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu, CDA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast moeten klanten vanaf juli 2023 gaan betalen voor wegwerpplastics als de consumptie wordt afgehaald, bovenop de prijs van het drankje of de maaltijd.

Alleen voor zorginstellingen wordt herbruikbaar servies niet de richtlijn. Bedrijven kunnen er „indien het echt nodig is” voor kiezen om bepaalde plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen te blijven gebruiken. Wel moeten ze dan 75 tot 90 procent van het materiaal weer inzamelen voor recycling.

Voor afhaalconsumpties geldt dat ondernemers per juli 2023 zelf een bedrag mag bepalen dat de klant extra moet betalen voor de wegwerpbekers of -verpakkingen. Ook moeten zij herbruikbare alternatieven aanbieden voor maaltijden en dranken die ter plekke worden bereid. De regels gelden uitdrukkelijk ook voor de op het oog papieren bekers waaruit bijvoorbeeld veel koffie-to-go wordt gedronken, omdat hier een laagje plastic in zit.

Met de maatregelen wil het kabinet de „enorme” aantallen plastic producten die na eenmalig gebruik worden weggegooid verminderen. Volgens Heijnen gaat het dagelijks alleen al in Nederland om zo’n 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen. In heel Europa werken landen aan het terugdringen van de zogeheten plastic soep. In juli 2021 stelden de EU-lidstaten gezamenlijk de Europese Single-Use Plastics-richtlijn vast, waarmee onder meer plastic rietjes, bestek en roerstaafjes in de ban werden gedaan. Daarnaast is het sinds 2017 in Nederland verboden om plastic tasjes gratis te verstrekken.