In de zaterdagkrant valt mijn oog op een boek uit 2012: Zelf problemen maken. Meteen wil ik het hebben, maar het kost ruim 20 euro. Gelukkig win ik nog diezelfde middag een weddenschap met mijn man die ervan overtuigd is dat ik niet zonder trapje het keukenraam kan wassen. Ik bel meteen de boekhandel. De verkoopster zegt, bij het horen van de titel: „Heb je daar een boek voor nodig?”

