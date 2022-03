Wat deden de Russen bij hun hulpmissie in 2020 in Italië?

From Russia with Love – die naam kreeg de medische hulpmissie mee die Rusland in maart 2020 in Italië uitvoerde. De naam van een spionagefilm in de reeks van James Bond. Als er méér achter de Russische hulpmissie aan het zwaar door corona getroffen Bergamo zat dan enkel solidariteit, dan was het misschien een terechte naam.

Op 22 maart 2020 zond Rusland een omvangrijke militaire missie naar NAVO-land Italië, voor een operatie die tot begin mei zou duren. Bergamo, in het noorden, was toen het Europese epicentrum van de nieuwe pandemie. Beelden van opeengestapelde lijkkisten die met legertrucks werden afgevoerd gingen de wereld rond.

Lees ook: Wel steun van Russen, China en Cuba, nauwelijks van Europa

Rusland stuurde een reeks militaire vrachtvliegtuigen met medisch materiaal aan boord, zoals mondkapjes, beschermende kledij en beademingsapparatuur. De Russen gingen in Noord-Italië ook ziekenhuizen en bejaardentehuizen desinfecteren.

De Russische invasie in Oekraïne wakkert in Italië nu volop de discussie aan over wat die Russische hulpmissie naar Bergamo twee jaar geleden eigenlijk precies inhield. Op 5 maart stuurde Giorgio Gori, de burgemeester van Bergamo, de volgende tweet: „Onmogelijk om nu niet terug te denken aan de Russische missie, in de lente van 2020. In Bergamo arriveerden meer legergeneraals dan artsen. Was het hulp, propaganda, of spionage?” In de Italiaanse media herhaalde Gori vorige week dat het volgens hem een „hybride missie” betrof: hulp bieden was er zeker bij, maar de missie diende ook een propagandadoel in Rusland zelf.

Extra olie op het vuur gooide Rusland onlangs zelf, bij monde van Aleksej Paramonov, de oud-consul in Milaan. Die bedreigde Italië met „onherstelbare gevolgen” als Rome zou volhouden met zijn sancties tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne.

‘Anti-Russische campagne’

Paramonov wees daarbij de Italiaanse minister Lorenzo Guerini (Defensie) aan als de aanstichter van een anti-Russische campagne. In dezelfde adem verwees hij fijntjes naar de humanitaire missie die Rusland naar Italië had gestuurd, toen corona het land op de knieën dwong. De Italiaanse premier Mario Draghi reageerde woest en ging pal achter zijn defensieminister staan.

Diezelfde minister, zo blijkt, had twee jaar geleden ook al heel wat vragen bij het hulpaanbod vanuit Rusland. Aanvankelijk wilde Moskou zo’n vierhonderd Russen sturen, maar Guerini slaagde erin dat aantal af te zwakken tot een honderdtal, aldus persbureau AP. En een Italiaanse generaal blokkeerde het Russische voorstel om, behalve ziekenhuizen en bejaardentehuizen, ook Italiaanse overheidsgebouwen te desinfecteren. Toen de Russische generaal Sergei Kikot er sterk op aandrong om dat toch te doen, kreeg het overleg een bitse toon, maar de Italiaanse delegatie hield voet bij stuk. „Kikot sprak alsof hij Tsjernobyl moest ontsmetten na de nucleaire explosie”, zei Agostino Miozzo, een arts uit de Italiaanse raad van coronadeskundigen, tegen de krant Corriere della Sera. Toen de Russen nog een tweede missie voorstelden, in het Zuiden van Italië, stuurde Guerini hen terug naar Moskou met de woorden: „Bedankt, maar nee, bedankt.”

In Bergamo arriveerden meer legergeneraals dan artsen Giorgio Gori burgemeester

Vanaf de aanvang had de Russische aanwezigheid in Bergamo heel wat wenkbrauwen doen fronsen. Na de aankomst van de Russen werd er een persconferentie gehouden, waarop vragen stellen ten strengste verboden was. Op twee deelnemers na waren alle 106 delegatieleden Russische militairen. De enige twee burgers, die met de hand aan de passagierslijst waren toegevoegd, waren Natalia Psje-nichnaja en Aleksandr Semenov, de bekendste epidemiologen van Rusland. Om de getroffen Italianen te helpen, had Rusland geen artsen en verpleegkundigen die ervaring hadden met patiëntenzorg gestuurd, maar wel zijn beste specialisten inzake vaccinonderzoek, therapieën en epidemiologische plannen.

Lees ook: De sirenes waren het ergst, zegt men in Bergamo

Volgens de krant La Repubblica, die de Russische passagierslijst heeft uitgekamd en ook bestudeerde hoe de Russische deelnemers in eigen land over de missie communiceerden, staat het buiten kijf dat ‘From Russia with love’ geen puur humanitair doel heeft gediend. Het betrof weliswaar geen militaire spionage, maar het hoofddoel was in elk geval niet om Bergamo te helpen toen die stad letterlijk in ademnood verkeerde.

De Russen wilden vooral het coronavirus van naderbij bestuderen en de ontwikkeling van het Spoetnik-vaccin bijsturen. Tegelijk vergaarden ze nuttige informatie over hoe de pandemie in Rusland kon worden ingedijkt.

Toen de coronacrisis losbrak, was Giuseppe Conte van de Vijfsterrenbeweging premier. Conte werd afgelopen donderdag gehoord in een commissie in het Italiaanse parlement. Het betrof volgens hem een puur medische missie, die door de Italiaanse overheid nauwlettend in de gaten was gehouden. Eerder die week diende Conte critici, die hem verwijten dat Vijf Sterren nog altijd te dicht bij Rusland zou staan, van repliek door te stellen dat „Poetin ons toen gespecialiseerd personeel aanbood. Hij zei dat Rusland heel wat kennis had opgedaan door Sars. Wij zaten in extreme nood, en alle hulp was welkom.”