Vrouwen krijgen voorrang voor baan bij de krijgsmacht

Vrouwen krijgen „bij gelijke geschiktheid” voorrang bij de Nederlandse krijgsmacht. Niet alleen bij de werving van militairen, maar ook bij hun bevorderingen. In 2030 moet de krijgsmacht voor 30 procent bestaan uit vrouwen, zowel op de werkvloer als in de top. Nu is van de militairen 11 procent vrouw.

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) heeft hierover dinsdag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De maatregelen gaan per direct in.

Er komt geen wettelijk quotum voor vrouwen, het gaat om een streefcijfer. In voorgaande jaren wenste defensie eenzelfde aandeel vrouwen, maar nu worden er stevigere maatregelen aan verbonden. Defensieonderdelen als het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen hoeven niet aan het streefcijfer te voldoen, omdat daar „het werken met streefcijfers te vroeg komt en nog niet haalbaar is.”

De brief is de reactie van Defensie op een debat dat vorig jaar ontstond over sociale onveiligheid bij de krijgsmacht. Uit meerdere publicaties in NRC bleek dat er in de krijgsmacht en op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) sprake is van seksisme en andere vormen van ongewenst gedrag.

Boudewijn Boots, plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, kondigde eind juni aan dit te willen veranderen. Alledaags seksisme en racisme stonden „nu op nummer één”. Hij zei ook: „Kom over een half jaar maar terug”. Het werd iets later omdat „de interne discussie” langer duurde dan hij had gedacht.

Over de nieuwe plannen verwacht hij evengoed onrust: „Kritiek van fervente tegenstanders, die zeggen: waarom is dit nodig? En van voorstanders die vragen: waarom doen we niet méér?”

Waarom heeft defensie niet gekozen voor een quotum?

„Een streefcijfer geeft voldoende mandaat voor bijvoorbeeld een voorkeursbeleid. En we hebben niet de illusie dat we volgend jaar die 30 procent overal halen. Bij de medische dienst, de logistiek en de verbindingsdienst zijn we er al. De marechaussee loopt voorop en neigt naar een aandeel vrouwen vergelijkbaar met de politie, waar ongeveer een op de drie vrouw is. Maar bij gevechtseenheden van mariniers, de luchtmobiele brigade en het Korps Commandotroepen is het voor vrouwen moeilijker om binnen te komen.”

Als daarmee een deel van de organisatie het doelt nog niet hoeft te halen, moeten er dan op andere plekken meer vrouwen komen?

„Ik wil niet zeggen: doen jullie hier 15 procent, dan doen jullie daar 45 procent en dan middelt het wel uit. We blijven overal streven naar 30 procent, ook bij de speciale eenheden. Ze zijn niet gevrijwaard. Er is wel een realistisch besef dat we daar langer de tijd nodig hebben. De belangstelling van vrouwen voor deze eenheden blijft achter en ook zijn de fysieke eisen zwaar – te zwaar vaak voor vrouwen.”

Boudewijn Boots Foto Tessa Posthuma de Boer

Dat blijft toch zo?

„In het algemeen denk ik dat we eens moeten kijken naar de eisen die we stellen aan onze militairen. We houden soms erg traditioneel vast aan de zware rugzak die meegedragen moet worden over grote afstanden. Ik heb zelf onlangs honderd kilo getild met behulp van een exoskelet [een uitwendig metalen frame dat lichaamsdelen ondersteunt, red.]; er zijn robotkarretjes en meer lichtgewichtmiddelen dan vroeger. Als we naar die eisen kijken, is dat niet specifiek om meer vrouwen binnen te halen. Maar misschien gebeurt het wel.”

Wanneer wordt de rekening opgemaakt?

„Aan het eind van het jaar sowieso, want we kijken per jaar naar de voortgang. Er is een meetmoment in 2026, maar ik wil 30 procent hebben in 2030. We blijven vooral ook steeds aandacht hebben voor het voeren van het gesprek over diversiteit en inclusiviteit en sociale veiligheid. Dat is heel belangrijk.”

Hoe verloopt dat gesprek?

„Sinds wij elkaar negen maanden geleden spraken is er niet één bezoek of bijeenkomst geweest, waar ik níet ben begonnen over dit onderwerp. Na de uitzending van The Voice of Holland heb ik onze vertrouwenspersonen gevraagd: doet dit iets? Er waren niet meer meldingen. Misschien hebben wij ons moment in 2018 gehad met Schaarsbergen, toen meerdere militairen zich schuldig maakten aan grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid is een vast onderwerp voor opleidingen en bij individuele beoordelingsgesprekken. Er zijn allerlei initiatieven om dit te bespreekbaar te maken. Het vuurtje is aangegaan en ik hoop dat het nooit uitgaat.”

Waar gaat het gesprek moeilijker?

„Wist ik het maar, dan ging ik er morgen naar toe. Ik had een gesprek van 2,5 uur met 33 onderofficieren in opleiding waarin ik drie kwartier bezig ben geweest om door een laag ijs heen te beuken. Ze wilden het er niet over hebben of waren zo uitgesproken dat een gesprek niet mogelijk was. Toen brak het ijs. Het gevaar is dat die laag steeds dikker wordt als we het niet goed aanpakken.”

Hoe gaat het voorkeursbeleid eruit zien?

„Als er nu bij de krijgsmacht tien plekken voor rekruten openstaan, gaan die naar de eerste tien, op volgorde van binnenkomst. Voor nummer elf, twaalf en dertien geldt: volgende keer beter misschien. Nu komt er naast die tien een lijst met vrouwen die voorrang krijgen als ze geschikt zijn. Ze hoeven minder lang op hun beurt te wachten.”

En bij de bevorderingen?

„Daarvoor gelden dezelfde regels. Dat vind ik wel wat moeilijker liggen. Iemand die al vier jaar toe is aan bevordering laat je misschien inhalen door een vrouw die er nog maar net aan toe is. Maar het moet gebeuren om het aantal vrouwen in de top te vergroten.”

Nu al voelen sommige mannen bij defensie zich gepasseerd door vrouwen.

„Dit gaat die gevoelens aanwakkeren. Er zal een groep mannen zijn die zegt: dit is niet eerlijk. Maar het is ook niet eerlijk om vrouwen minder kansen te hebben gegeven. Mannen worden niet buitenspel gezet, ze krijgen misschien soms niet meteen wat ze willen.”

Boots benadrukt dat defensie meer vrouwen nodig heeft: „Nu de krijgsmacht, ook wegens de oorlog in Oekraïne, groeit door nieuwe investeringen, heb ik zeker vijfduizend of zesduizend mensen nodig, morgen liefst. Dat lukt alleen als we een representatief deel van Nederland aan defensie kunnen binden. We enthousiasmeren ook mensen met een biculturele achtergrond of uit de lhbti-gemeenschap. Maar daarvoor kunnen we geen streefcijfers geven omdat we beperkt zijn in wat we mogen registreren.”

Vorig jaar vertrokken twee vrouwelijke luitenant-kolonels vanwege onder meer seksisme bij defensie.

„Als vrouwen weggaan, is dat vaak om een opeenstapeling van gebeurtenissen. Was er maar één rotte plek, dan kon ik die eruit snijden.”