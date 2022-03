Vlinders en voorjaarsbloeiers: let op deze soorten in De Wilde Tuin

De temperatuur liep vorige week flink op. Dagpauwogen en citroenvlinders fladderden tevoorschijn. De eerste bijen en hommels lieten zich zien. Paardenbloemen, wilde lijsterbessen en witte paardenkastanjes begonnen te bloeien. Openbarstende bladknoppen van eiken en beuken zullen snel volgen.

De lente begint dit jaar zo’n drie tot vier weken eerder dan vijftig jaar geleden normaal was, signaleren onderzoekers van de Wageningen Universiteit, op basis van ‘De Natuurkalender’, een netwerk van vrijwilligers die jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur sinds 1868 observeert. Wat betekent voor soorten die in De Wilde Tuin te vinden zijn?

De Wilde Tuin is een lezersproject van de Tilburg Universiteit en NRC. Ruim 8.500 lezers doen mee. Zij raken een vierkante meter van hun tuin een jaar lang niet aan. Niet maaien, geen bloemen zaaien. Wat gaat er dan groeien en krioelen? Welke soorten kun je nu in je tuin vinden?

Grote vos en rosse metselbij

Hans de Kroon, hoogleraar plantenecologie, weet welke planten en dieren er in deze prille lentedagen kunnen verschijnen. Vlinders die volwassen overwinteren, zijn nu volop aan het rondfladderen. „Er vliegt hier net een citroenvlinder voor het raam langs”, zegt de Kroon vanachter zijn bureau. Ook ‘schoenlappers’ worden actief: de kleine vos, gehakkelde aurelia en dagpauwoog. Met veel geluk zie je misschien ook een grote vos. Ook oranjetipjes en koolwitjes vliegen al volop rond.

Ook bijen beginnen te vliegen door het warme weer, zoals de rosse metselbij – die goed gedijt in steden en dorpen. En ook hommels, zoals de aardhommel en de veldhommel. De Kroon: „Het zijn de koninginnen die het eerst ontwaken. Dat zijn die hele dikke.”

„Echt een leuke groep om op te letten zijn de winter-eenjarigen”, vervolgt De Kroon. Zoals pinksterbloem, vroegeling en veldkers. Het zijn plantjes die heel vroeg bloeien, als er nog weinig andere planten zijn. Zo hoeven ze niet om licht te concurreren. Ze kiemen in het najaar, overwinteren als heel klein plantje en tijdens de eerste warme lentedagen bloeien ze om daarna snel weer te verdwijnen. De zomer komen ze in zaadvorm door. Ze groeien langs randjes en in vergeten hoekjes. Ook in steden komen ze in tuinen voor. „Je moet er echt naar op zoek want het zijn voornamelijk hele kleine plantjes, met bloemetjes kleiner dan je pinknagel.” Het zijn voornamelijk plantjes van de kruisboomfamilie, vertelt De Kroon: „Ze heten zo omdat ze altijd vier bloemblaadjes hebben die in een kruis tegenover elkaar staan.” Vaak met witte of gele bloemetjes.

In een dicht gazon zul je deze plantjes niet snel zien, zegt De Kroon. Wel vindt je daar madeliefjes. „Die bloeien eigenlijk het jaar rond.” Ook paardenbloemen beginnen te bloeien. En op een beschutte plek kun je speenkruid aantreffen. „Dat is oorspronkelijk een bosplant.” Op verzoek gaat De Kroon op zoek naar winter-eenjarigen in zijn eigen tuin. „Zowaar wat kleine veldkers gevonden, met één bloemetje!”, mailt hij na. Het leuke aan veldkers: „Je kan het eten.”

Veldkers uit de tuin van hoogleraar ecologie Hans de Kroon. Foto Hans de Kroon

Wat er op termijn in De Wilde Tuinen gaat groeien is lastig te zeggen. Deelnemers wonen verspreid door heel het land, van Zeeland tot Terschelling. Begin maart kozen de deelnemers een stukje tuin dat zij met vier houten stokken afzetten. De variatie is groot, blijkt uit een enquête die ze invulden en foto’s die ze opstuurden. Vierkanten beginnen leeg, als zwarte grond. Of met een struikje, gras of restanten van een plant erin. In de volle zon of in de schaduw. Op klei, bos, veen, leem of zandgrond. Van alles wat.

„De enorme variatie is mooi want dan kun je een heleboel verschillende dingen krijgen. Tegelijkertijd is het daardoor heel erg lastig om aan te geven dat en dat zou je kunnen verwachten,” zegt De Kroon. „Wat op het gegeven moment spannend gaat worden is: wat staat er verder in de tuin en wat gaat er het vierkant in groeien.”

Wortelpatronen

Een foto van een vierkant afgezet op een gazon met kruiden – kleine groene blaadjes tussen de grassprieten - erin trok zijn aandacht, vertelt De Kroon. Welke soort krijgt de overhand? Het gras of de kruiden? De Kroon weet het niet. „Heel leuk om te zien wat die combinatie gaat doen. Grassen hebben andere wortelpatronen dan de kruiden. Kruiden zitten meestal wat dieper waardoor dat hele systeempje beter tegen de droogte kan.”

Die droogte kán nog een factor worden. Na een natte winter is er nu al drie weken amper neerslag gevallen. De Kroon: „Diep in de bodem is het vochtig, maar de bovenste laag begint al uit te drogen. Als de droogte aanhoudt, heb je in april en mei veel minder ontwikkelde voorjaarsflora.”, zegt De Kroon.

Wat groeit er in uw wilde vierkant? Kom erachter en deel uw foto met de Obsidentify-app of deel uw foto via Instagram met #dewildetuin.