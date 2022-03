Vanaf eind mei geldt voor bedrijven een verbod op neprecensies

„Ik dacht oei, geen bekend merk zou ik dat wel doen? Antwoord na anderhalve maand gebruik: zeker weten!”

Webwinkels en online marktplaatsen staan vol met productrecensies als deze hierboven. Of het betreffende product echt gekocht en uitgeprobeerd is, is voor een buitenstaander niet te controleren. Veel consumenten laten zich bij hun aankoop leiden door zulke informatie, al wemelt het van de neprecensies en betaalde besprekingen.

Dinsdag is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel van ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). Om misleiding aan te pakken geldt in Nederland en in de rest van de EU vanaf 28 mei een verbod op neprecensies.

Lees ook: Hoe passen webwinkels hun prijzen aan?

Webwinkels lopen het risico beboet te worden als ze valse reviews tonen. Misleidende recensies bedrijven zijn op te sporen door naar verdachte patronen te kijken, zoals een groot aantal beoordelingen in een korte tijd, het gebruik van identieke teksten of het stelselmatig intrekken van negatieve beoordelingen.

Een bedrijf dat zich niet aan de nieuwe regels houdt riskeert een boete van minimaal 4 procent van de omzet in het betreffende EU-land. Het toezicht is in handen van partijen zoals Autoriteit Consument en Markt.

Misleidende prijzen

Online platforms en winkels moeten ook duidelijk maken of hun zoekresultaten betaalde reclames bevatten. Webwinkels die ook spullen van derden aanbieden, zoals Bol.com en Amazon, moeten duidelijk laten weten wie er verantwoordelijk is voor de levering en afhandelen van retourzendingen: de verkopende partij of het winkelplatform?

Online consumenten zijn vanaf 28 mei ook beter beschermd tegen oneerlijke prijsinformatie. Zo kunnen winkels niet langer denkbeeldige kortingen op artikelen geven. Het gaat om nepaanbiedingen; misleidende prijsverlagingen op basis van zogenaamde tarieven uit het verleden.

Handelaars moeten ook laten weten als ze consumenten een persoonlijk prijsaanbod laten zien, bijvoorbeeld op basis van eerder koopgedrag, zoekopdrachten of je woonplaats. Dat moet duidelijk zijn voordat je op de bestelknop drukt.