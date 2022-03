Tweede Kamerleden willen debat feitenrelaas Sywert

Het kabinet wil geen extra details vrijgeven over de rol van minister Hugo de Jonge (CDA) bij de mondkapjesdeal met zijn toenmalige partijgenoot Sywert van Lienden. Vorige week vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer om een ‘feitenrelaas’ over de rol van De Jonge – toen nog minister van Volksgezondheid – nadat de Volkskrant had onthuld dat De Jonge zich persoonlijk met de deal had bemoeid. Hij drong er bij een ambtenaar op aan contact met Van Lienden op te nemen.

Het kabinet wees dat verzoek per brief af. Er is een onafhankelijk onderzoek naar de deal gaande dat „een zo volledig mogelijk beeld” moet geven, schreef minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD). „Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het onderzoek.” Helder hoopt de uitkomsten van het onderzoek voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, die het eerste verzoek voor het feitenrelaas indienden, willen nu alsnog zo’n overzicht. Het argument van Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) is dat het over een ander onderwerp gaat dan het onderzoek.

Bovendien heeft De Jonge zelf in de media al uitspraken gedaan, stellen de Tweede Kamerleden. Hij zei vorige week dat suggesties in het Volkskrant-artikel niet klopten, zonder dat verder toe te lichten.

De vraag is nu of de meerderheid van de Tweede Kamer genoegen neemt met de verklaring van minister Helder, zegt Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. „Een minister is grondwettelijk verplicht de Kamer te informeren. Er staat in de Grondwet geen deadline, maar de afspraak is om dat in drie weken te doen.”

Uitstel kan wel met een goede reden, zegt Voermans. „Als een meerderheid van de Kamer ermee instemt dat het relaas met de rest van de onderzoeksresultaten naar de Kamer komt, kan dat ook.”

Dinsdagochtend wordt duidelijk of de Tweede Kamer alsnog een feitenrelaas wil.

Als dat er niet komt, wil Attje Kuiken dat meer details worden gegeven in een debat. Een verzoek voor een debat over het onderwerp wordt dinsdag behandeld. Kuiken wil dat De Jonge daar zelf bij aanwezig is – hij stond vorige week al journalisten te woord, zo redeneert Kuiken, dus dan kan hij ook tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer.

Ook GroenLinks vindt dat De Jonge zich „niet zomaar kan verschuilen achter andere bewindspersonen”. De Jonge gaat formeel niet meer over de mondkapjesdeal, hij is nu minister voor Volkshuisvesting, de ministeriële verantwoordelijkheid ligt bij zijn opvolgers op het ministerie van Volksgezondheid, Ernst Kuipers (D66) en Conny Helder.

In theorie zou De Jonge naar de Tweede Kamer kunnen komen om zelf uitleg te geven, zegt hoogleraar Voermans. „Een minister kan altijd in de Kamer verschijnen om wat voor onderwerp dan ook. Maar dat kan tot problemen leiden binnen het kabinet: stel dat de Kamer geen genoegen neemt met zijn verklaring, wat dan? Formeel zou Kuipers dan moeten aftreden, want zo werkt ministeriële verantwoordelijkheid, Kuipers is verantwoordelijk voor zijn voorganger.”