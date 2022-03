‘Top PostNL België opgepakt voor mensenhandel’

De directeur van PostNL België en de operationeel manager zijn maandag opgepakt en zitten in de cel. Ze worden verdacht van mensenhandel en van leidinggeven aan een criminele organisatie. Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws dinsdag.

Maandag viel de politie drie depots van de bezorgdienst binnen, waarbij negen mensen werden gearresteerd. Zes van de negen arrestanten werden maandag weer vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De directeur, de operationeel manager en een derde medewerker zitten nog vast.

Naast mensenhandel en leidinggeven aan een criminele organisatie, worden de verdachten beschuldigd van valsheid in geschrifte en ‘verboden terbeschikkingstelling’ (ook wel ‘uitlenen’ van personeel), schrijft Het Laatste Nieuws. Vrijdag beslist de raadkamer of de hechtenis van de verdachten verlengd wordt.

De Belgische politie viel maandagochtend binnen bij pakketdepots in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Het depot in Turnhout werd diezelfde dag vrijgegeven, de andere twee depots blijven voorlopig verzegeld. PostNL heeft een nooddepot geopend om de pakketbezorging in België door te kunnen laten gaan. Hoeveel pakketten in de twee verzegelde depots liggen, is onduidelijk.

PostNL is ‘verontwaardigd’

Een woordvoerder van PostNL laat weten „verontwaardigd” te zijn over de gang van zaken. „Wij hebben via officiële wegen niets gehoord over de beschuldigingen en lezen dat allemaal in de media. Voor betrokkenen is dit buitengewoon intimiderend.”

Justitie doet al langer onderzoek naar wanpraktijken en fraude bij PostNL België. In november vorig jaar werd het depot in Wommelgem ook al verzegeld na een inval van de politie. Daar werden overtredingen rond deeltijdscontracten aangetroffen, en mensen die zwartwerkten. Na enkele dagen werd het depot weer vrijgegeven.

Beleggers reageerden negatief op het nieuws over de Belgische dochter van PostNL. Hoewel de brede Midkap-index dinsdag met bijna 2 procent steeg, daalde het postbedrijf met 1 procent.