Tienduizenden Mercedes-auto’s gaan wegkwaliteit in de gaten houden

Meer dan tienduizend Nederlandse Mercedes-eigenaren gaan met hun auto’s de overheid helpen onder meer de kwaliteit van het wegdek te verbeteren. De voertuigen met 360-gradencamera’s gaan de weg onder meer scannen op gaten, te scherpe bochten, slecht zichtbare verkeersborden en op gladheid. Mercedes-Benz geeft die informatie gelijk door aan de wegbeheerder, die een verkeersonveilige situatie zo sneller kan oplossen, meldt het ministerie van Instrastructuur en Waterstaat dinsdag. Het is voor wegbeheerders al enkele dagen mogelijk om de data te gebruiken, laat een woordvoerder van Mercedes-Benz weten.

Op dit moment hebben wegbeheerders volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) geen actueel beeld van de wegkwaliteit. Informatie over Nederlandse wegen is tot dusver altijd via vaststaande sensoren of rondrijdende weginspecteurs verzameld.

Signaleren plots een heleboel Mercedessen een verkeersbord niet meer, dan krijgt de wegbeheerder straks een melding. Rijden er bij temperaturen rond het vriespunt veel auto’s met hun ruitenwissers aan, dan weet de wegbeheerder dat er een strooiwagen nodig is. Of: als de Mercedes-camera een gat in de weg filmt, dan geeft de scan op den duur weer hoe snel de schade verergert.

Dat in sommige gebieden mogelijk meer Mercedes-eigenaren wonen dan in andere, maakt volgens een woordvoerder van het ministerie niet uit. „Er rijden genoeg Mercedes-auto’s in Nederland om een goed beeld van het hele land te kunnen geven.”

Privacy

Wegbeheerders - Rijkswaterstaat, provincies of gemeenten - kunnen zich voor de Mercedes-scans aanmelden bij de site Road Monitor, waar alle geanonimiseerde data binnenkomt. De woordvoerder kan nog niet zeggen hoeveel wegbeheerders zich hebben aangemeld. Wel zegt zij dat geen enkele wegbeheerder deelname tot nu toe heeft afgewezen.

Automerken konden zich inschrijven voor een aanbesteding van de Rijksoverheid voor het project. Mercedes-Benz kreeg de opdracht, onder meer omdat de autofabrikant veel aandacht zou hebben voor privacy. De wegbeheerder die de scans gebruikt, weet niet van wie de auto is. Daarnaast moet de Mercedes-eigenaar toestemming geven voor het gebruiken van de camerabeelden. Volgens de woordvoerder is er niet gepeild of Mercedes-bezitters hiervoor openstaan. „De verwachting is dat mensen het prettig vinden om op deze manier aan verkeersveiligheid bij te dragen.”

Over twee jaar gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de samenwerking met Mercedes-Benz evalueren. Daarna is volgens de woordvoerder „alles mogelijk” - ook samenwerkingen met andere automerken.