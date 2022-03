Tech-talent trekt weg uit Rusland. Populaire bestemming: Nederland

Eigenlijk wilde Konstantin (23) uit Moskou al naar Europa vertrekken nadat Rusland de Krim annexeerde in 2014. Hij bleef er nog jaren wonen, maar de inval van Rusland in Oekraïne was voor hem de druppel. „Een oorlog die duizenden levens eist en de infrastructuur en het cultureel erfgoed van Oekraïne vernietigt”, vertelt hij in een chatgesprek vanuit Moskou. „Ik kan niet stil blijven zitten en dit allemaal maar goed vinden.”

Konstantin, een werknemer van een Russische leverancier voor telecommunicatie-apparatuur, wil nu echt definitief naar Nederland – het land waar hij een jaar studeerde. Konstantin deelt zijn achternaam liever niet, uit angst dat hij niet uit Rusland wegkomt. „Mijn vriendin en ik willen zo snel mogelijk vertrekken”, zegt hij. „Wie weet wat de volgende stap gaat zijn van deze verdomde dictator.”

Konstantin behoort tot een groeiende groep Russen die hun land wil verlaten vanwege de oorlog. Bij deze groep horen opvallend veel werknemers van Russische technologiebedrijven. Zij zijn hoogopgeleid, veelal niet Poetin-gezind en hebben het technisch vernuft om op dit moment toegang te krijgen tot onafhankelijke nieuwsbronnen.

Volgens onderzoek van de Russische belangenvereniging voor techwerkers RAEK hebben inmiddels tussen de 50.000 en 70.000 techwerknemers Rusland verlaten. Daar komen de komende maand volgens RAEK nog 70.000 tot 100.000 werknemers bij. Werknemers zoals Konstantin, die voor hij naar Nederland kan vertrekken nog wacht op een visum voor zijn vriendin. Zelf heeft hij een Oostenrijks paspoort en kan hij zich in de EU vestigen.

Armenië het populairst

Hij kiest voor Nederland, omdat het hem tijdens zijn studie opviel dat „dat bijna alle Nederlanders vloeiend Engels spreken”, zegt Konstantin. „Het niveau van de gezondheidszorg, economie en onderwijs is hoog. En er is vrijheid van meningsuiting. Het lijkt me een land dat waarden deelt die dicht bij me staan.”

Voor de oorlog was Rusland een tech-land in opkomst. Volgens de Amerikaanse International Trade Administration waren IT-bedrijven in Rusland in 2019 (de meest recente cijfers) goed voor ruim 22 miljard euro jaaromzet, 1,3 miljoen werknemers en 2,7 procent van het bruto binnenlands product. Zoekmachine Yandex, webwinkel Ozon en sociaal netwerk VKontakte zijn daarbij de bekendste Russische werkgevers. Westerse technologiebedrijven als Uber, Booking.com en Spotify hadden lokale kantoren met personeel in Rusland, die inmiddels als gevolg van de economische sancties zijn gesloten.

Voor Nederlandse bedrijven is het goed nieuws: die zitten te springen om tech-talent

Nu Rusland steeds meer wordt afgesloten van de rest van de wereld, zoeken de tech-werknemers, die relatief makkelijk hun werk overal ter wereld kunnen doen, hun heil elders. Armenië is daarbij de populairste bestemming. Volgens The New York Times registreren zich op dit moment elke dag opnieuw duizenden Russen als werknemer in Armenië. Ook Georgië heeft sinds de oorlog tussen de 20.000 en 25.000 Russische arbeidsmigranten erbij gekregen.

Maar ook Nederland is een populaire bestemming, zo blijkt. Konstantin Vinogradov, een Rus die in Londen woont en werkt voor durfkapitalist Runa Capital, zette onlangs een website op om tech-werknemers uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland te koppelen aan werkgevers in het buitenland. Van de 2.750 werknemers die zich momenteel hebben aangemeld geeft tweederde bij de voorkeuren aan graag in Nederland te willen werken, laat Vinogradov weten in een telefonisch interview vanuit Londen.

Alleen Engels is genoeg

Het gaat met name om software-ontwikkelaars en data-analisten, precies het personeel waar Nederlandse techbedrijven op dit moment om zitten te springen. Volgens Vinogradov is Nederland – en dan met name Amsterdam – in trek vanwege „de grote kantoren van wereldwijd bekende bedrijven zoals Booking.com, Amazon en Uber”, zegt hij. Wat ook meespeelt: „Om in Nederland te kunnen leven hoef je behalve Engels geen andere taal te leren spreken.”

De meeste aanmeldingen komen van Russen die „tegen de oorlog en tegen het Poetin-regime zijn”, zegt Vinogradov. „Ze willen het regime dat deze oorlog is begonnen niet sponsoren door het betalen van belasting in Rusland. Toen de oorlog begon, hebben ze hun spullen gepakt en zijn ze naar het vliegveld vertrokken. Dat worden er alleen maar meer. In april komt de grote golf.”

Het personeel dat Rusland de rug toekeert is veelal afkomstig van juist de grote Russische techbedrijven. „Het zijn werknemers die nooit eerder beschikbaar waren voor de wereldwijde arbeidsmarkt. De slimste mensen van de grote, Russische techbedrijven, komen nu naar Europa”, zegt Vinogradov. „En de slechte helft blijft.” Voor Russische techbedrijven pakt dit vernietigend uit, denkt Vinogradov. „Hun teams, hun producten worden slechter.”

Zitten de techbedrijven op dit moment wel te wachten op Russisch personeel? Hotelwebsite Booking.com, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, zegt in een reactie vanwege privacyredenen geen vragen over specifieke nationaliteiten van werknemers te kunnen beantwoorden.

Taxi-app Uber (eveneens met een groot internationaal kantoor in Amsterdam) plaatste onlangs een blog op de carrièrepagina van de website onder de kop ‘Oekraïners, jullie komende baan ligt bij Uber’. Met daarbij een lijstje vacatures die, aldus een woordvoerder van Uber, binnenkort in het Oekraïens worden vertaald.

Russen mogen ook reageren, laat de woordvoerder weten. „De vacatures staan voor iedereen open. We maken daarin uiteraard geen enkel onderscheid naar nationaliteit.”