Spitse taal in plaats van bloot

Excessief en wellustig kussen, suggestieve naaktheid, vloeken, raciaal gemengde relaties, geslachtsziekten, drugs, sympathie voor criminelen. Dit is nog maar een kleine opsomming, de lijst met zogenaamde ‘dont’s and be carefuls’ is behoorlijk lang. Deze lijst met morele richtlijnen werd in 1927 opgesteld door de vereniging van Amerikaanse filmproducenten en distributeurs.

Aanleiding was de toenemende bezorgdheid over de invloed van films op met name kinderen, jongeren en lager opgeleiden: zij waren vatbaar voor wat in diezelfde tijd in Nederland ‘het bioscoopgevaar’ werd genoemd. Een angst voor aantasting van de goede zeden die teruggaat tot de uitvinding van de cinema rond 1895.

De korte film The Kiss (1896), waarin een man en een vrouw elkaar kussen, leverde een storm van protest op, men vond het obsceen. Maar ook filmpjes waarin boksers elkaar met ontbloot bovenlijf te lijf gaan konden rekenen op kritiek. De roep om het vooraf keuren van films nam toe. Eerst werd deze filmkeuring op lokaal niveau geregeld, later werd dit landelijk ingevoerd; in Amerika, maar ook in Nederland.

In de jaren twintig was de angst voor ‘het bioscoopgevaar’ het grootst, vooral onder religieuze groeperingen en conservatieve politici. Zij lobbyden stevig voor meer regulering. Dat leidde in Amerika tot de ‘dont’s and be carefuls’. Maar deze lijst had nog geen verplichtend karakter, het waren aanbevelingen. Door de komst van de geluidsfilm, waardoor gevloek duidelijk hoorbaar was evenals het indringende geluid van machinegeweren, werd de lobby krachtiger. Het duurde echter tot juli 1934 voordat de Production Code van kracht werd: de lijst met aanstootgevende zaken die in films niet meer door de beugel konden – grotendeels gebaseerd op de eerdere ‘dont’s and be carefuls’. Dat de Production Code op weinig bezwaren stuitte, had te maken met een rechtszaak uit 1915 waarin werd vastgesteld dat films niet vielen onder de ‘first amendment’, het recht op vrije meningsuiting. Pas in 1952 werd die uitspraak tenietgedaan, waarna op termijn de weg vrij was voor een nieuw classificatiesysteem dat in 1968 in werking trad en dat vergelijkbaar is met de Nederlandse Kijkwijzer.

In de tussentijd mocht dus heel veel niet. Veelal gerelateerd aan de thema’s die nog steeds actueel zijn en de gemoederen op gezette tijden flink bezighouden: seks, geweld, politiek en religie. Technisch gezien was de Production Code echter geen censuur want Hollywood ging uit zakelijk oogpunt vrijwillig akkoord: hoe minder mensen ergens aanstoot aan nemen, hoe groter het publiek. De zelfcensuur van Hollywood ging in de praktijk om zelfregulering, met ijverig overleg tussen producenten en de Hays Office – de instantie die streng toezag op de naleving van de Production Code.

Tussen 1930 en 1934 was er nog een grijs gebied, en werd er nog flink veel gedoogd. Deze ‘pre-code’ Hollywoodperiode kan de laatste jaren op veel belangstelling rekenen. Vooral om te memoreren wat er allemaal verloren ging toen de zelfcensuur in werking trad: seksueel actieve of overspelige vrouwen, zakelijk ambitieuze vrouwen, gemengde relaties, homoseksualiteit, naaktscènes, kritiek op instituties als het gevangeniswezen, personages met drugsproblemen en geslachtsziekten et cetera. Zo was het na de invoering van de Production Code gedaan met de carrière van iemand als Mae West, met haar memorabele oneliners: „Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me?”

Wellustige kussen

Door de (zelf)censuur ging ontzaglijk veel verloren. Toch kun je ook stellen dat de zelfopgelegde beperkingen de creativiteit stimuleerden. Zo omzeilde Alfred Hitchcock in Notorious (1946) de regel dat ‘wellustige kussen’ niet langer dan drie seconden mochten duren door Cary Grant en Ingrid Bergman steeds een pauze te laten inlassen bij hun zoenscène. Het levert een uiterst erotisch moment op – mede doordat Bergman halverwege Grants oorlel lichtjes beroert.

Maar ook een genre als de ‘screwball comedy’, de voorloper van de romantische komedie, is het resultaat van zelfcensuur. Want als seks, naaktheid en erotiek verboden zijn, rest niets dan sublimatie. Zo werd erotische aantrekkingskracht in screwball comedies een uitzinnig spel, met malle misverstanden en spitse dialogen. De strijd der seksen wordt met veel verbaal vuurwerk gevoerd.

Dat leverde opwindende films op met antagonistische woordenwisselingen in plaats van blote lichamen in een bed. En met vaak stiekem toch allerlei seksuele toespelingen die over het hoofd werden gezien. Want er was voor creatieve makers natuurlijk niets zo leuk als de Hays Office foppen.

