Sjofele oom gaat op stap met een vroegwijs neefje

Het is een subcategorie binnen het buddymovie-genre: films over de vriendschap tussen vroegwijze kinderen en ‘dwalende’ volwassenen. Dat C’mon C’mon kinderen als bijzondere bron van kennis ziet, blijkt vanaf de eerste minuten waarin we de interviews horen die Johnny (Joaquin Phoenix) afneemt met Amerikaanse pubers.

Voor een journalistiek project stelt hij hun vragen over hun leven en hoe ze zich de toekomst voorstellen. Onverwacht moet Johnny tijdens het project letten op zijn neefje Jesse (Woody Norman). De vragen van deze 9-jarige laten hem onder meer nadenken over een stukgelopen relatie.

Phoenix is ontwapenend als sjofele journalist. Norman weet een goede balans te bewaren tussen schattig en irritant. De uitputting en vertwijfeling van Jesses ploetermoeder Viv is realistisch. De interviews met pubers zijn confronterend.

Toch voelt het geheel gekunsteld, bijvoorbeeld door het overdreven schuldgevoel van Johnny als hij een foutje maakt tijdens het oppassen of de wel heel geduldige manier waarop Viv het gedrag van haar kind steeds weer begrijpt. Het esthetische zwart-wit waarin de film is vastgelegd, versterkt het artificiële gevoel. Ook zorgt de focus op de dynamiek tussen Johnny en Jesse, dat interessante dilemma’s die worden aangestipt niet worden uitgewerkt. Zo laat C’Mon C’Mon zien hoe complex het is als een ex-partner met wie je een kind hebt psychische problemen krijgt. Helaas wordt dat weinig uitgediept.

Arthouse C’mon C’mon Regie: Mike Mills. Met: Joaquin Phoenix, Woody Norman. In: 42 bioscopen ●●●●●