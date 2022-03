Seef Spees: divers, maar niet scherp genoeg

In een Surinaamse eettent vertelt een klant blij dat ze al haar bitcoins heeft verkocht en in één klap steenrijk is geworden. Maar tot haar schrik begint meteen haar hand wit te worden. Ze heeft een zeldzame aandoening die rijke zwarte mensen kan treffen: ze verandert langzaam in een „witte, cisgender heteroman” die Ben Witman heet. Angstaanjagend, maar ook wel handig, als ze even later etnisch wordt geprofileerd door een politieagent.

De nieuwe sketchshow Seef Spees (VPRO) handelt over racisme, ongelijkheid en andere zaken waar je als Nederlander met een niet-westerse achtergrond tegenaan loopt. De Toeslagenaffaire komt langs, de woningnood, de witte vrouw die dweept met Afrika, en de om geld vragende familie in het thuisland.

Ook het bestaan van de sketchshow zelf, en de verwachtingen die eraan hangen, worden in Seef Spees belachelijk gemaakt. Voormalig nieuwslezer Noraly Beyer spreekt in de show van „een historische dag”. Seef Spees zal volgens haar een einde maken aan „jaren van klachten over gebrek aan diversiteit in het medialandschap”. De VPRO heeft hiervoor „met zorg willekeurige mensen van kleur van straat geplukt”.

Seef Spees kampt inderdaad met hoge verwachtingen: dit is het programma dat het overwegend wit Hilversum kleur moet geven, en dat door de luchtige toon bruggen kan bouwen tussen bevolkingsgroepen. Eindelijk eens een sketchshow die niet door witte mannen wordt gemaakt. En de staalkaart aan talent schept ook verwachtingen, met in het team onder meer columnist Clarice Gargard, regisseur Giancarlo Sánchez, actrice Romana Vrede, en cabaretier Soundos El Ahmadi.

Maar helaas, het is niet grappig, niet scherp, niet hard genoeg. Ik was er echt voor gaan zitten, en bovengenoemde sketches hebben me heus doen glimlachen, maar van het „spiegelen, persifleren en fileren” van de Nederlandse samenleving, was in de eerste aflevering nog geen sprake.

Westerbork na de oorlog

Volgens schrijver Harry Mulisch is de Tweede Wereldoorlog pas afgelopen als de Derde Wereldoorlog begint, dus hopelijk hebben we nog een maand de tijd om alle programma’s over de oude oorlog af te kijken. Zo vertellen regisseur Eric Blom en Frénk van der Linden in de documentaire Oorlog in Westerbork, april-september 1945 (KRO-NCRV) het weinig bekende verhaal van het Drentse doorgangskamp in de maanden ná de oorlog.

De negenhonderd Joden die in het kamp waren achtergebleven, mochten er niet uit. Eerst moesten ze bewijzen dat ze niet met de Duitsers hadden geheuld. Je verzint het niet. Vanaf 12 april 1945 kregen ze gezelschap van achtduizend opgepakte NSB’ers, SS’ers en andere landverraders. De rollen waren omgedraaid, met alle desastreuze gevolgen van dien. Ook de nieuwe kampbewoners kregen te maken met honger, ziektes, vernedering en zware mishandeling. Met methodes, kortom, „die rechtstreeks van de nazi’s waren afgekeken”. Zo’n 89 mensen stierven, officieel door een natuurlijke oorzaak.

Het is een ongemakkelijk verhaal, dat het clichébeeld van goed en fout onderuit haalt. De geïnterviewden noemen een hele reeks verzachtende omstandigheden: de anarchie na de oorlog, de begrijpelijke wraakgevoelens van Joodse gevangenen die rond die tijd hoorden dat hun families waren uitgemoord. Historicus Hans Blom noemt het ‘pervers’ dat Joden en NSB’ers in één kamp werden gezet. Overigens werden de oorlogsmisdadigers slechts korte tijd door de Joodse kamppolitie bewaakt. De meeste mishandelingen kwamen van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Verzachtende omstandigheden of niet, wie zich moreel van de vijand wil onderscheiden, moet niet diens misdaden gaan nadoen. Of zoals de Joodse oud-gevangene Virry de Vries-Robles zegt: „De vijand is dan wel de vijand, maar als ik hetzelfde doe wat de vijand doet, ben ik net zo erg.”