Scandinavische kranten vertalen artikelen naar het Russisch

Drie Scandinavische kranten publiceren sinds een paar weken ook artikelen in het Russisch. Helsingin Sanomat (Finland), Dagens Nyheter (Zweden) en Politiken (Denemarken) willen op deze manier Russen op de hoogte blijven houden van onafhankelijk nieuws over de oorlog in Oekraïne.

Het is voor Russische journalisten momenteel immers onmogelijk om de waarheid te vertellen, zegt Martin Jönsson, hoofd redactionele ontwikkeling bij Dagens Nyheter en initiatiefnemer van het project. „We vinden het als journalisten belangrijk dat inwoners van Rusland de berichtgeving over de oorlog kunnen blijven lezen. En op deze manier laten we zien: als je de vrije pers in je eigen land probeert te onderdrukken, dan schieten andere landen te hulp.”

De drie kranten vertalen daarom hun nieuwsartikelen over de oorlog naar het Russisch. Het gaat om stukken die ter plekke zijn opgetekend, in Kiev of Lviv bijvoorbeeld. Opiniestukken worden niet vertaald, het gaat puur om informatieve berichtgeving, zegt de journalist. In de eerste week kregen de vertaalde artikelen in de drie kranten ongeveer 250.000 pageviews, meer dan 200.000 daarvan kwamen uit Rusland.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Dagens Nyheter collega’s daar proberen bij te staan, vertelt Jönsson. Zo is er geld gedoneerd, maar ook uitrusting zoals kogelvrije vesten en helmen, camera’s en drones. „We helpen op allerlei manieren om de onafhankelijke media in Oekraïne hun werk te laten doen.” Gaandeweg vonden de Zweden het echter niet genoeg, zegt Jönsson. Het idee om artikelen te vertalen borrelde op nog voor de nieuwe wet in werking trad, die journalisten gevangenisstraf kan opleveren als ze „nepnieuws” of „desinformatie” over de oorlog verspreiden. „Zodra die wet werd aangenomen, werd het voor ons nog urgenter. We laten hiermee zien dat we opkomen voor persvrijheid. En als die wordt bedreigd, is het des te belangrijker om te laten zien dat we solidair zijn.”

Volgens Jönsson is het logisch dat de Scandinavische journalisten zich verbonden voelen met Rusland. In Finland wonen bijvoorbeeld veel Russischtaligen, maar het bedrijf achter Dagens Nyheter, Bonnier, had in het verleden nieuwsmedia in Rusland en opereert ook in de Baltische staten. Maar bovenal gaat het hen om de persvrijheid. „Ik denk dat we hiermee een krachtig signaal afgeven. Als berichtgeving in Rusland niet meer kan, dan moeten wij ons best doen om ervoor te zorgen dat er in ieder geval Russische berichtgeving is.”

Mond-tot-mondreclame

De grootste uitdaging zit hem in het bereiken van Russen. De sites zijn nog steeds bereikbaar in Rusland, via sociale media proberen de kranten zoveel mogelijk Russen te bereiken. Zo hebben de kranten Telegramaccounts aangemaakt en worden de artikelen veel gedeeld op het Russische platform VK. „Met behulp van de diaspora en mond-tot-mondreclame hopen we veel mensen te bereiken.”

Jönsson ziet de Russische artikelen als een project voor de lange termijn. De artikelen staan nu nog op de websites van de kranten, maar in de lente hoopt hij een nieuwe, onafhankelijke site te kunnen lanceren. „Die zijn we nu aan het opzetten, met Russische journalisten die in ballingschap leven. Wij zullen niet altijd onze artikelen blijven vertalen, maar we willen de berichtgeving wel blijven houden. Daarvoor vinden we het belangrijk dat het nieuws ook echt gemaakt wordt door Russen.”

De Zweedse journalist is zich bewust van de risico’s die het project met zich meebrengt. Van tevoren is ook goed nagedacht over de gevaren die de medewerkers kunnen lopen. Een correspondent heeft Dagens Nyheter niet meer in Rusland. Maar cyberaanvallen zijn een reëel risico, zegt Jönsson. Al relativeert hij dat: „Het grootste risico wordt genomen door de journalisten die in Oekraïne en Rusland zijn. We moeten het in dat perspectief zien en dan is het voor ons lang niet zo riskant als voor hen.”

Aanvulling (29/03): Dit artikel is na publicatie aangevuld met leescijfers van de vertaalde artikelen.