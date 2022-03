Romantische roadmovie ‘The Man with the Answers’ werkt zwijgend het best

Er zit iets kinderlijk onbevangens in de romance tussen de introverte Griekse ex-duikkampioen Victoras, die na de dood van zijn grootmoeder vertrekt om zijn moeder in Beieren te bezoeken, en de zowel extraverte als enigmatische Duitse meubelmaker Mathias, die zich aandient als reisgenoot. Mathias is een levensgenieter, maar wel eentje van het soort dat daarmee de pijn van het leven probeert te vergeten. Victoras rouwt om het verlies van zijn grootmoeder en het einde van zijn sportcarrière. Volgens de regels van de roadmovie groeit het tweetal naar elkaar toe via een aantal kleine gebeurtenissen die geen woorden nodig hebben. Een gedeelde sigaret; een kus op de dansvloer.

Mathias is de manic pixie dream-boy, de gay versie van het enigszins clichématige filmpersonage dat de hoofdpersoon helpt uit z’n schulp te kruipen. Eigenlijk meer een fictief alter ego dan een levensecht figuur. Het aanstekelijkst is de tweede speelfilm van Stelios Kammitsis als er helemaal niet gepraat wordt. Als je op de achterbank deze mensen mag gadeslaan en met hen hopen op een happy end. Maar de geringe zwaartekracht van de film doet je nooit echt diep met ze meeleven.

Roadmovie The Man with the Answers Regie: Stelios Kammitsis. Met: Vasilis Magouliotis, Anton Weil. In: 20 bioscopen ●●●●●