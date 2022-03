Freek de Jonge overhandigde in het Olympisch Stadion twintigduizend handtekeningen aan Marianne van Leeuwen van de KNVB. Bijgaande tekst: „Wij willen dat de KNVB zich uitspreekt voor verplaatsing van het WK in Qatar.” Goed natuurlijk, maar een petitie aanbieden aan de KNVB is net zo kansloos als water naar de zee dragen. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond onderscheidt zich qua organisatie in niets van de harmonie of de biljartvereniging in het buurthuis. Het complex in Zeist is misschien wat groter, de gebouwen indrukwekkender en Marianne van Leeuwen mag het dan als eerste vrouw geschopt hebben tot directeur betaald voetbal, het blijft Liesje in Blauwebessenland. Al waren er een miljoen handtekeningen opgehaald: het Nederlands elftal gaat gewoon naar Qatar, net als de meeste sportjournalisten natuurlijk.

Marianne van Leeuwen nam de petitie in ontvangst en draaide daarna alles om. De KNVB gaat juist wel naar het WK, de laatste signalen in Zeist zijn juist dat er beweging en impact is op het gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten. „Een boycot zou juist tegengesteld werken en zelfs schadelijk zijn voor de arbeidsmigranten die hun werk kwijt zouden raken, terwijl we hen juist zouden moeten steunen.”

Ze vergat nog te zeggen dat die 6.500 omgekomen arbeiders anders voor niets zouden zijn gestorven.

Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, aan wie normaal gesproken petities tegen het WK in Qatar worden overhandigd had het niet beter kunnen zeggen. Ook hij ziet na meerdere studiereizen waarin hij ook sprak met ‘arbeiders’ licht aan het eind van de tunnel. We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar uiteindelijk wordt het allemaal beter en laten we niet vergeten dat het er in andere Golfstaten nog beroerder aan toe gaat dan in Qatar. En in Dubai liggen we allemaal wel zonder schuldgevoel aan het strand. De liefhebbers van het menselijk tekort gaan de komende maanden nog veel plezier beleven aan de KNVB, zelf heb ik een lichte voorkeur voor het gespartel van Gijs de Jong.

Typisch KNVB om zomaar een verkeersregelaar van een rotonde in een verkeerstoren in Schiphol te zetten. Weet hij veel wat er allemaal aan komt vliegen, hij doet al zwaaiend zijn stinkende best om alles te laten landen. Gijs de Jong is een marketeer die elke keer als het voetbal de maatschappij raakt automatisch domme dingen begint uit te kramen. Dat begon al in de lange aanloop naar dat door corona vervloekte EK van 2020 dat uiteindelijk in 2021 zou worden gespeeld. Toen een journalist opmerkte dat er in de stadions maar weinig kaarten beschikbaar zouden zijn voor echte supporters merkte hij op dat die op straat, in speciale zones, een feestje mochten bouwen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.