Pensioenfondsen maken nu groene sier maar laten een dampende puinhoop achter

Het is een vorm van activisme die uit de Verenigde Staten is overgewaaid: deelnemers die pensioenfondsen dwingen uit de fossiele brandstofsector te stappen. Het begon zo’n tien jaar geleden met de Fossil Free Divestment Movement. Sinds 2011 heeft deze beweging van pensioenfondsen bijna 15.000 miljard dollar aan desinvesteringsbeloftes weten los te troggelen.

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Arthur Rempel is werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Ook in Nederland is de beweging actief. Via petities en manifestaties, vooral uit de onderwijswereld, worden de grote Nederlandse pensioenfondsen nu al weer bijna zeven jaar opgeroepen om hun belangen in de fossiele sector af te bouwen. Geen wonder, met zijn kapitaalgedekte pensioenstelsel en bijna 1.700 miljard euro aan pensioenbeleggingen is Nederland een grote speler op de kapitaalmarkten.

En met succes: september vorig jaar maakte het pensioenfonds voor de grootmetaal, PME, als eerste Nederlandse pensioenfonds bekend uit fossiele brandstoffen te stappen. Een paar maanden later gevolgd door het ambtenarenpensioenfonds, ABP, met 465 miljard euro het grootste pensioenfonds van Nederland. Het fonds beloofde haar 15 miljard euro aan fossiele belangen zo snel mogelijk van de hand te doen.

Het is natuurlijk een no brainer. Willen we voldoen aan de afspraken van Parijs om de opwarming van het klimaat onder de 1,5 graden Celsius te houden, dan zullen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen flink en snel moeten afbouwen. Volgens ramingen moet meer dan 60 procent van de mondiale olie- en gasreserves en meer dan 90 procent van de bekende koolvoorraden in de grond blijven.

Hefboom

Wie dan kapitaal blijft verstrekken aan deze grootvervuilers lapt wel heel opzichtig de bewijzen van klimaatverandering aan zijn laars. Iets wat voor publieke organisaties met een langetermijnhorizon als pensioenfondsen toch wat lastiger ligt dan voor winst-maximaliserende banken. En dus kijken activisten – terecht wat ons betreft – likkebaardend naar de hefboom van de ruim 35.000 miljard dollar waar pensioenfondsen mondiaal over kunnen beschikken.

Toch menen wij dat nuchterheid geboden is. Ten eerste is het van belang goed in de gaten te houden waar deze vergroeningsbeloftes betrekking op hebben. Directe zeggenschap hebben pensioenfondsbesturen namelijk alleen over het vermogen dat intern wordt beheerd. Niet over de vermogens waarvan ze het beheer hebben uitbesteed aan derden.

Neem ABP. Dit pensioenfonds heeft zijn voormalige interne vermogensbeheerder in 2008 verzelfstandigd en APG gedoopt. Volgens het laatste jaarverslag beheert APG momenteel het merendeel van het pensioenvermogen van ABP, naast pakweg 135 miljard euro afkomstig van andere pensioenfondsen. Van dit totaal van 575 miljard euro, wordt pakweg 70 procent intern beheerd en is het beheer van 172 miljard euro aan vermogen uitbesteed aan derden.

Het is daarom niet te achterhalen of ABP na de toezegging van vorig jaar helemaal geen fossiele aandelen meer bezit. Hoe zit het met de pensioenvermogens waarvan het beheer is uitbesteed aan anderen? Oftewel, wie roept om fossielvrije pensioenfondsen doet er goed aan dieper in de complexe keten van vermogensbeheerders en hun onderaannemers te duiken.

Ecologische baten

Ten tweede leren studies dat de ecologische baten van desinvesteringen teleurstellend zijn. De verwachting dat de verkoop van fossiele aandelen de kosten van het aantrekken van nieuw kapitaal voor fossiele ondernemingen verhoogt, blijkt maar zeer ten dele uit te komen. Bovendien kan je als pensioenfonds alleen verkopen als er een koper is, waardoor de fossiele aandelen niet verdwijnen maar slechts van eigenaar wisselen. Zolang er voldoende kopers zijn, heeft de verkoop van fossiele aandelen door pensioenfondsen nauwelijks gevolgen voor de beurskoers.

Het pensioenfonds maakt mooie groene sier, maar de vieze aandelen blijven gewoon bestaan en dus is de winst voor het milieu nihil

Er is zoveel gewetenloos kapitaal op de wereld, dat het voor pensioenfondsen wel erg makkelijk is om gewetensvol te zijn. Tegenover de 15.000 miljard dollar aan toezeggingen die FFDM sinds 2011 heeft weten binnen te halen, staan tenminste 4.000 miljard dollar aan nieuwe leningen die de 60 grootste banken ter wereld sinds 2016 aan fossiele projecten hebben verstrekt. Oftewel, mooie groene sier voor het pensioenfonds, maar de vieze aandelen blijven gewoon bestaan en dus is de winst voor het milieu nihil.

Ten derde doemt de vraag op of pensioenfondsen met de verkoop van fossiele aandelen niet heel makkelijk onder hun historische ecologische verantwoordelijkheid uitkomen. Als (groot)aandeelhouders zijn zij namelijk medeplichtig geweest aan de vervuiling door de bedrijven waaraan zij kapitaal hebben verstrekt. Door te verkopen is de balans weliswaar brandschoon en kan het fonds zich tooien met fraaie groene palmares, maar de wereld blijft ondertussen een dampende puinhoop.

Bruin beleggen

Komende woensdag vindt in Amsterdam in Pakhuis de Zwijger een jamboree van de pensioenvergroeners plaats. Wij hopen dat het een feestelijke avond wordt, want er is veel te vieren, de beweging is van ver gekomen, en er is nog ontstellend veel te doen. Maar ook hopen we dat de aanwezigen zich niet blind staren op hun succes en beseffen dat het niet alleen gaat om vergroenen van pensioenen maar ook om het opruimen van de rotzooi die een halve eeuw bruin beleggen – ook door pensioenfondsen – heeft veroorzaakt. De experimenten met het omzetten van schuld in nieuwe natuur, waar onder auspiciën van IMF en Wereldbank in Latijns-Amerika mee wordt geëxperimenteerd, horen wat ons betreft uitdrukkelijk ook bij de discussie over het vergroenen van onze pensioenen. Het ontmantelen van de bestaande fossiele infrastructuur is een verantwoordelijkheid die bij uitstek bij publiekrechtelijke, lange termijn-georiënteerde organisaties als pensioenfondsen hoort.

Daarom – voor nu – slechts één hoeraatje.