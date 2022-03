Kan Péter Márki-Zay de Hongaarse premier Orbán verslaan?

‘Een enorm karwei”, zelfs „een mission impossible”. Wanneer Péter Márki-Zay – gevraagd en ongevraagd – reflecteert op zijn eigen electorale kansen, gutst het pessimisme er vanaf. Márki-Zay heeft nogal een klus voor de boeg: Viktor Orbán verslaan in het Hongarije dat volgens critici geen volwaardige democratie meer is. Parlementsverkiezingen zullen komende zondag bepalen of Orbán een vijfde termijn als premier krijgt of dat oppositieleider Márki-Zay voor een stunt kan zorgen. Dus tempert hij continu de verwachtingen: „Het zou een wonder zijn.”

Tijdens het campagnevoeren op straat en toespraken in kleine zaaltjes schetst Márki-Zay een nog zwartgalliger beeld van zijn land. Hongarije gaat „kapot aan corruptie die elke groei blokkeert”. Orbáns Fidesz is „geen politieke partij, maar een criminele organisatie” wier leider „stap voor stap Poetin kopieert”. Een land waaruit ondanks familiesubsidies honderdduizenden jonge, getalenteerde mensen vertrekken „omdat ze niet als slaven willen werken”.

Hij gebruikt bombastische woorden, maar presenteert die op een recente maandagavond eerder vlak dan vol emotie. Voor een publiek voor wie dit geen verrassende of opzwepende boodschap is, maar een opsomming van feiten. Peter Márki-Zay (49), een rijzige man in een zwart pak en met grijzende slapen onder zijn donkere bos haar, staat deze avond voor een vertrouwd publiek in Hódmezovásárhely, de provinciestad vlakbij de grens met Servië waar hij sinds 2018 burgemeester is.

Ruim honderd mannen en vrouwen (van wie maar een handjevol jonger vijftig) hebben zich verzameld in het oude postkantoor dat nu dienst doet als buurtcentrum. Zittend aan lange houten tafels onder tl-licht horen ze Márki-Zay vertellen wat hij voor hun gemeente heeft gedaan en wat de plannen zijn van de zes oppositiepartijen die hij aanvoert.

Winnen in een hele moeilijke situatie is mij al twee keer eerder gelukt

Ze hebben vragen over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op energie- en voedselprijzen. Over hun pensioen. En de risico’s van verkiezingsfraude door Fidesz. Net als internationale waarnemers betwijfelen aanwezigen of verkiezingen nog vrij en eerlijk zijn. Márki-Zay stelt ze niet gerust. „Al zit de werkelijke manipulatie ’m niet in het kopen van stemmen of frauderen met de uitslag, maar in het oneerlijke kiessysteem en het liegen tegen de bevolking via alle media die ze hebben gekaapt.” Kritische journalistiek bestaat bijna alleen nog online, in een bubbel die buiten Boedapest weinig mensen bereikt. Márki-Zays vrijwilligers gaan op het platteland met gestencilde krantjes langs de deuren.

Kiezerswoede

Zoals vaker heeft Márki-Zay zijn laatste campagneklus dichtbij huis gepland, want hij probeert elke nacht in Hódmezovásárhely te slapen. Bij zijn vrouw en enkele van hun zeven kinderen die nog thuis wonen. Nadat hij alle aanwezigen in het buurtcentrum een hand heeft gegeven, maakt hij tijd voor een interview. In uitstekend Engels – van 2004 tot 2009 woonde en werkte hij in Noord-Amerika – wil de econoom toch nog enig positivisme inbrengen. „Ik ben wel van plan om de verkiezingen te winnen”, zegt hij met een lach. „Winnen in schier onmogelijke omstandigheden is mij al twee keer eerder gelukt.”

‘Mijn naam is Viktor Orbán, ik word de volgende premier van Hongarije’

Vier jaar geleden werd Márki-Zay tegen alle verwachtingen in burgemeester in het Fidesz-bolwerk Hódmezovásárhely (letterlijk: Beverveldmarktplaats). Dat deze politieke buitenstaander de voorverkiezingen won van de oppositiepartijen die zich hebben verenigd in de strijd tegen Orbán, had ook bijna niemand voorspeld. Misschien kan hem zelfs een klein derde wonder worden toegedicht: die uiterst fragiele coalitie is (nog) niet aan interne strubbelingen ten onder gegaan. En Márki-Zay ziet één manier waarop hij landelijk succes zou kunnen boeken. „Als mensen mij als geloofwaardig alternatief zien dat hoop biedt én ze boos genoeg zijn om ook te gaan stemmen.”

Volkswoede was precies waardoor Viktor Orbán in 2010 een historische verkiezingszege behaalde. Ook Márki-Zay stemde destijds op hem. Uitgelekte opnames waarin de toenmalige leider van de regerende socialistische partij Hongarije een „kutland” noemde en opschepte dat hij tegen kiezers had gelogen, in combinatie met de economische crisis, leverde Fidesz toen twee derde van de parlementszetels op. Orbán, die van 1998 tot 2002 ook premier was geweest, beoogde zich die macht niet meer te laten afnemen.

Betogers bij een demonstratie van de gezamenlijke oppositie op de nationale feestdag 15 maart in Boedapest. Foto Marton Monus/Reuters

Hij herschreef de grondwet en de kieswet zo dat hij ook in 2014 (met 44 procent van de stemmen) en 2018 (met 48 procent) de grondwettelijke meerderheid behield. Vervolgens centraliseerde hij het bestuur, beschadigde hij de rechtsstaat en schakelde hij controlerende organen en onafhankelijke media uit, terwijl zijn vrienden en familie puissant rijk werden van projecten met Europees geld. De mogelijke corruptie wordt in Hongarije nooit onderzocht, de EU kon er niets tegen beginnen.

Na verlies op verlies besefte de versplinterde oppositie in 2019 dat het alleen gezamenlijk ooit nog verkiezingen in het steeds autocratischer geleide land zou kunnen winnen. Van radicaal-rechts tot uiterst links sloeg zij de handen ineen om in elke gemeente met één burgemeesterskandidaat te komen en won in bijna de helft van de steden. Overigens nadat Márki-Zay op dezelfde manier succes had gehad in een tussentijdse verkiezing in Hódmezovásárhely. En daar schoon schip maakte in een stadhuis dat werd gedomineerd door vriendjespolitiek, onderhandse aanbestedingen en een hoge schuld.

Afgelopen jaar organiseerde de oppositie ook voorverkiezingen om één uitdager voor Orbán te kiezen. De oppositiestrijd leek te gaan tussen de groene burgemeester van Boedapest en een linkse Europarlementariër, maar kiezers stemden op Márki-Zay, die niet afkomstig is uit de stal van de pre-Orbán regering. En bovendien een provinciale conservatief, katholiek en vader van een groot gezin is die weinig heeft met ideologische discussies.

Oorlogseffect

In peilingen gingen Fidesz en de oppositie lang bijna gelijk op. Maar sinds de oorlog in Oekraïne breidt Orbán zijn krappe voorsprong uit. Stabiliteit – hoe malafide ook – lijkt het in onzekere tijden te winnen van de roep om verandering. Dat diezelfde oorlog en Orbáns aanhoudende liefde voor Poetin Hongarije verder isoleren, daar krijgt de gemiddelde kiezer weinig van mee. In de propagandamedia overheerst het Russische narratief dat Oekraïne zich de invasie zelf op de hals heeft gehaald en wordt de bevolking bang gemaakt dat Márki-Zay het land in het oorlogsgeweld zal betrekken. De campagne gaat niet meer over corruptie, bestaanszekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, Fidesz’ riante gezinssubsidies of zelfs het transfobe referendum dat Orbán tegelijk met de verkiezingen laat plaatsvinden.

In het buurtcentrum in Hódmezovásárhely voelt de oorlog in Oekraïne ver weg. Het doel van deze bijeenkomst is vooral om te zorgen dat mensen gaan stemmen en dat zij anderen overtuigen dat zondag ook te doen. „Het aantal vaste Fidesz-stemmers is vrij stabiel en die overtuigen wij als oppositie toch niet”, zegt Márki-Zay. „Onze achterban is daarentegen divers en moeilijk te mobiliseren. En veel mensen geloven niet meer dat er eerlijke politici bestaan. Fidesz heeft er baat bij om de opkomst laag te houden.”

Als we het kwaad van corruptie bestrijden, geven we mensen vrijheid terug

De vraag is dus of Márki-Zay zijn potentiële achterban in de laatste dagen „boos genoeg” krijgt. Boos over de oorlog waarin Orbán zich niet tegen Poetin keert. Boos over het feit dat Hongarije door Orbán Europese subsidies misloopt. Boos over inflatie en stijgende prijzen. En vooral boos over de corrupte Fidesz-elite.

Dat Márki-Zay dat laatste als speerpunt koos is uit overtuiging, maar ook pragmatisch. „We kunnen mensen niet beloven dat we in vier jaar alle economische en sociale problemen – de hele politieke cultuur – van Hongarije hebben opgelost. Zelfs áls we winnen heeft Fidesz een groot deel van de macht nog in handen”, legt hij uit. „Maar als we het grote kwaad van corruptie kunnen bestrijden, dan geven we mensen vrijheid terug. Op dat fundament groeien economie en welvaart vanzelf.”

Om die overtuiging over te brengen, heeft hij zijn retoriek voor het zaaltje ouderen opgepookt: „We moeten het land bevrijden van het meest corrupte regime in duizend jaar en de criminelen die ervoor verantwoordelijk zijn naar de gevangenis sturen”, zegt hij onder luid applaus. En dan komt er toch wat publiekelijk optimisme. „De tiran kan worden verslagen.”