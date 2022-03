Oliver Stone en Vladimir Poetin: complotdenkers onder elkaar

De Amerikaanse regisseur Oliver Stone heeft nog nooit een dictator ontmoet die hem niet beviel, mits de dictator in kwestie maar een vijand is van de Verenigde Staten. Zo maakte hij bewonderende portretten van onder anderen Hugo Chávez en Fidel Castro. Stone bleek ook van harte welkom te zijn bij de Russische autocraat Vladimir Poetin. Hij mocht hem liefst twaalf keer interviewen tussen 2015 en 2017. Resultaat is de vierdelige documentaire-reeks The Putin Interviews (2017), die te zien was bij de Amerikaanse zender Showtime.

Stone sprak urenlang met Poetin in het Kremlin, in het presidentiële vliegtuig, in Poetins buitenverblijf in Sotchi en op de tribune van een ijshockeybaan nadat de president een wedstrijd heeft gespeeld. De uiterst linkse Stone en de uiterst rechtse Poetin kunnen het uitstekend met elkaar vinden. De twee mannen vinden elkaar namelijk in een stevige dosis complotdenken.

Het Amerikaanse Ruslandbeleid van de afgelopen twintig jaar – waarbij Rusland te maken kreeg met een tot diep in de voormalige Sovjet-Unie expanderende NAVO – is achteraf gezien misschien niet zo heel verstandig geweest. Maar die ontwikkeling kan volgens iemand als Stone niet het gevolg zijn van zelfoverschatting of blunders, dat kan alleen het gevolg zijn van een bewust complot om Rusland op de knieën te dwingen. Vrijwel alles wat misgaat in de wereld is volgens hem immers het gevolg van de combinatie van arrogantie en oorlogszucht van rechts Amerika. Poetin hoeft hem dat alleen maar na te zeggen.

Was Stone een Russische filmmaker geweest die zo kritisch was op zijn eigen regering, was hij door Poetin al lang monddood – zo niet een kopje kleiner – gemaakt. Dat besef lijkt echter niet of nauwelijks tot Stone te zijn doorgedrongen. Hij neemt zijn eigen vrijheden voor lief.

Stone is ook de producent van de omstreden documentaire Ukraine on Fire (2016), die momenteel veel online wordt gedeeld en bekeken: een simplistisch en rechtlijnig product van de Russische propagandamachine, die de crisis in Oekraïne volledig op het conto schrijft van Oekraïense neonazi’s en Amerikaanse manipulatie. The Putin Interviews is interessanter. Wie de kans krijgt om zoveel tijd met de Russische president door te brengen onthult toch onvermijdelijk iets van wat Poetin drijft, hoe onderdanig de aanpak van de interviewer ook mag zijn.

Poetin spreekt met nauwelijks verhulde minachting over Gorbatsjov, de leider die hij verantwoordelijk houdt voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hij windt zich op over de ‘demonisering’ van Stalin; Stalin heeft veel doden op zijn geweten, dat is waar. Maar geldt iets soortgelijks ook niet voor Napoleon, die nog steeds wordt vereerd in Frankrijk? Onmatige ‘demonisering’ van Stalin getuigt volgens Poetin van ‘russofobie’.

Opvallend is hoe de Russen volgens Poetin altijd het slachtoffer zijn van de geschiedenis. Het ontstaan van de Koude Oorlog? Komt door de VS. De oorzaak van de Cubacrisis? Idem dito. De Russen valt nooit iets te verwijten.

Oliver Stone heeft de Russische invasie in Oekraïne op zijn Facebookpagina veroordeeld. Dat is vooruitgang. Maar de reden voor Stones afkeuring is veelzeggend. Poetin zou zich volgens hem door de VS „in de val hebben laten lokken”. Zo blijft alles toch weer bij het oude.