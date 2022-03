Afgelopen weekend vonden er explosies plaats in Lviv, waar nog steeds vriend O. (34) zit. Hij appte me dat hij oké was, dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Om mezelf af te leiden pakte ik met een clubje een terras, waar het meteen weer over de oorlog ging. Een van de tafelgenoten, nota bene degene die doorgaans alles van de zonnige kant bekijkt, smeekte ons op een gegeven moment of we het asjeblieft over iets anders konden hebben.

„Ik vind het allemaal ook vreselijk en ik leef heus wel mee maar ik ben gewoon even helemaal Oekraïnemoe”, snauwde ze.

Toen we haar geschokt aankeken, mompelde ze dat ze afgelopen week nog geld had gestort.

„Het is binnenkort voorbij”, zei ze, meer tegen zichzelf dan tegen ons. „Het loopt gewoon wel los.”

Ik was te verbouwereerd om er iets van te zeggen. Ik merk dat vooral optimistische, goed gehechte mensen nerveus worden van de oorlog. Misschien omdat al dat geweld haaks staat op hun overtuiging dat alles altijd weer op zijn pootjes terechtkomt. Hun voorheen rotsvaste geloof in maakbaarheid en dus zelfredzaamheid vertoont barstjes, en zo ontstaat er langzaamaan een vertrouwensbreuk tussen hen en de toekomst.

Het hele gezelschap wist niet meer wat ze moesten zeggen. Ik begon maar wat door mijn Instagram te scrollen. De vriend uit Lviv had inmiddels zijn volgers gerustgesteld: hij was veilig en ging verder met het oprichten van blokkades en het vervaardigen van molotovcocktails. Ook schreef hij dat hij niet meer bang was. Hij was gewend geraakt aan de onrust, de rookpilaren, de luchtalarmen. De bombardementen sterkten hem in zijn voornemen om te blijven vechten, niet alleen voor zijn land, maar ook om samen met de rest van de wereld Poetin te onttronen. Niemand was volgens hem veilig, tot de president van het toneel verdween.

De tafelgenote staarde intussen met samengeperste lippen naar haar wijn. De wind speelde zachtjes met haar krullen, maar het stralende voorjaar leek haar alleen nog maar bedrukter te maken. Vasalis schreef ooit in haar oorlogsdagboek dat mooi weer een „gekwetste verbittering” teweegbrengt: „Het openbloeien, het weerloos worden van verlangen en vermoed geluk en in dat weerloze de ijskoude wind van de werkelijkheid.”

Beschaamd boog de tafelgenote zich naar me toe.

„Ik bedoelde het niet zo, hoor, toen ik ‘Oekraïnemoe’ zei. Het is allemaal ook heel erg”, fluisterde ze.

De rest van middag deed ze er het zwijgen toe. Tjokvol gekwetste verbittering, krimpend onder een lentezon die genadeloos op haar neer kletterde.

