Zelensky: positieve signalen bij onderhandelingen met Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ziet „positieve signalen” bij de onderhandelingen met Rusland in Turkije, maar blijft sceptisch over Russische beloftes zolang er geen concrete resultaten zijn.

„We kunnen zeggen dat de signalen die we krijgen van de onderhandelingstafel positief zijn”, zo zei hij in een tegen middernacht Nederlandse tijd op Telegram en Facebook geplaatste videoboodschap. „Maar die signalen brengen de Russische granaten niet tot zwijgen, natuurlijk zien we de risico’s.”

Het Russische ministerie van Defensie beloofde dinsdag zijn „militaire activiteiten” in de buurt van Kiev en Tsjernihiv „drastisch” te gaan verminderen. Viceminister Alexander Fomin zei tegen journalisten dat dat besluit was genomen vanwege de voortgang bij de onderhandelingen.

Hoewel Zelensky daar hoop uit lijkt te putten, wil hij het eerst zien en dan pas geloven. „Natuurlijk vertrouwen we de woorden niet van bepaalde vertegenwoordigers van een staat die blijft vechten om ons te vernietigen, Oekraïeners zijn geen naïeve mensen”, zo stelt hij in zijn viedoboodschap. „Oekraïeners hebben tijdens de 34 dagen die de invasie nu duurt en de acht jaar van oorlog in Donbas geleerd dat alleen een concreet resultaat vertrouwd kan worden.”