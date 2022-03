Oekraïne akkoord met neutrale status in ruil voor veiligheidsgaranties

Oekraïne staat open voor een neutrale status, mits het land voldoende veiligheidsgaranties krijgt. Onder meer Turkije, Israël, Polen en Canada zouden deze garanties kunnen geven. Dat heeft de Oekraïense onderhandelingsdelegatie dinsdag gezegd tegen de Russische gesprekspartners tijdens de vredesbesprekingen in Istanbul, meldt persbureau Reuters.

Een neutrale status zou inhouden dat Oekraïne in de toekomst geen lid wordt van militaire verdragsorganisaties of buitenlandse militaire bases op het grondgebied toestaat. Ook biedt Oekraïne Rusland een vijftien jaar durende consultatieperiode over de status van de geannexeerde Krim. De voorstellen zouden enkel doorgang kunnen vinden als het komt tot een compleet staakt-het-vuren, melden de Oekraïense onderhandelaars.

Vladimir Medinsky, hoofd van de Russische delegatie, sprak na afloop van de besprekingen van een „constructief overleg”. Volgens het Russische persbureau RIA gaat hij de Oekraïense voorstellen voorleggen aan president Vladimir Poetin. Ook zou Moskou de Oekraïense regering een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky hebben toegezegd, waarbij tegelijkertijd de buitenlandministers hun handtekening kunnen zetten onder een vredesverdrag.

Voor de besprekingen van dinsdag begonnen was de verwachting dat de beide partijen ook woensdag nog met elkaar om tafel zitten. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdagmiddag laten weten dat dit niet het geval is.

Deze update is om 14.54 uur geactualiseerd toen duidelijk werd dat de onderhandelingen in Turkije woensdag niet zullen worden hervat.

