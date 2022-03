Novaja Gazeta , ‘tegengif tegen de tirannie’, zwijgt voorlopig

Vierentwintig pagina’s papier, zoveel is nodig om in Rusland echt een verschil te maken. Op de kop af drie decennia trotseerde de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta iedere dag opnieuw de talloze gevaren die voor kritische Russische journalisten overal loeren. Maandag besloot de krant haar werkzaamheden voorlopig te staken „tot het einde van de speciale operatie op het grondgebied van Oekraïne” - zoals de Russische militaire operatie sinds begin deze maand wettelijk moet worden genoemd. Daarmee zwijgt de krant voor het eerst in haar lange bestaan, waarin redactionele keuzes vaak nieuws op zichzelf werden.

De beslissing volgde na twee waarschuwingen van Russische censor Roskomnadzor, wat een mogelijke sluiting betekende. De krant had nagelaten Russische ngo’s met het label ‘buitenlands agent’ als zodanig in artikelen te benoemen. Sinds het begin van de ‘militaire operatie’ in Oekraïne is, zeker voor Russische journalisten, onafhankelijk werk vanwege zware straffen vrijwel onmogelijk geworden. Afgelopen weken werden tal van Russische media gesloten en vluchtten vele journalisten naar het buitenland.

Eerste computers

Novaja Gazeta werd in 1993 opgericht door een groep journalisten, onder wie de huidige hoofdredacteur Dmitri Moeratov. Geldschieter was niemand minder dan oud-Sovjetleider Michaïl Gorbatsjov, die de geldprijs van zijn in 1990 ontvangen Nobelprijs gebruikte voor de aankoop van de eerste computers. Samen met politicus Aleksandr Lebedev kocht Gorbatsjov 49 procent van de aandelen en beloofde zich plechtig niet te bemoeien met redactionele koers. Dankzij die kapitaalinjectie schoot de oplage omhoog tot maar liefst een half miljoen exemplaren per dag. Nog altijd bezit Gorbatsjov, die vanwege zijn zwakke gezondheid in afzondering leeft, 10 procent van de aandelen.

De afgelopen dertig jaar groeide ‘Novaja’ uit tot baken van kwaliteitsjournalistiek in een altijd dreigend politiek klimaat. Geen misstand te groot en geen situatie te gevaarlijk, of de journalisten van Novaja gingen erop af.

Van wapens op de redactievloer kwam het niet, wel werden de pennen nog scherper geslepen

Lees ook Ze was moedig op het krankzinnige af, over Anna Politkovskaja (2006)

De prijs voor die inzet was hoog: in dertig jaar tijd werden zes medewerkers van de krant vermoord. Veruit de bekendste is de in 2006 vermoorde Anna Politkovskaja. Als een terriër beet zij zich vast in de grofste misstanden. In haar beroemd geworden reportages beschreef zij minutieus hoe het corrupte politieke systeem de levens van individuele Russische burgers verwoestte. Haar kritische berichtgeving over de oorlog in Tsjetsjenië, waarover zij verschillende boeken schreef, bracht haar op ramkoers met het Kremlin en met de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.

Politkovskaja werd in 2004 vergiftigd, en in 2006 doodgeschoten in de lift van haar Moskouse appartement. Haar vriendin, mensenrechtenactivist en journalist Natalia Estemirova, deelde dat tragische lot in 2009. Opdrachtgevers werden nooit gepakt, het gevaar bleef onverminderd groot. Begin februari ontvluchtte Novaja-journalist Jelena Milasjina Rusland na bedreigingen door Kadyrov. Hoewel hij ze nooit tegenhield, stond de veiligheid van zijn medewerkers voor Moeratov altijd voorop. „Ik ga de redactie bewapenen. Mij rest geen andere optie”, verklaarde Moeratov in 2017 woedend na een aanslag op de Russische journalist Tatjana Felgenhauer van Ekho Moskvy. Van wapens op de redactievloer kwam het niet, wel werden de pennen nog scherper geslepen.

Ballerina’s

Ook visueel werpt de krant zich regelmatig op als het morele geweten van Rusland. De indrukwekkende covers, vaak met politieke statements, verwierven nationale en internationale faam. „Vergeef ons, Nederland”, kopte de krant in het Nederlands na de crash van vlucht MH17 in de Oekraïense Donbas in 2014. Tijdens de vele demonstraties vorig jaar, waarbij duizenden Russen gewelddadig werden opgepakt, schrok de krant er niet voor terug om bebloede demonstranten te tonen. In februari, bij het begin van Ruslands ‘militaire operatie’ tegen Oekraïne, plaatste de krant vijf Russische ballerina’s tegen een achtergrond van een explosie op de cover - een voor Russen niet mis te verstane verwijzing naar het jaar 1991, toen tijdens de augustuscoup op de televisie niet het nieuws, maar Het Zwanenmeer werd uitgezonden.

Lees ook Twee ‘dappere, onafhankelijke’ journalisten krijgen Nobelprijs voor de Vrede

Het werk van Novaja bleef internationaal niet ongezien. Afgelopen december ontving hoofdredacteur Moeratov, samen met de Filippijnse journaliste Maria Ressa, de Nobelprijs voor de Vrede, die hij opdroeg aan zijn zes vermoorde collega’s. „Wij zijn het tegengif tegen de tirannie”, kopte de krant bij het winnen van de Nobelprijs. Samen met de 120-koppige redactie was Moeratov voornemens de geldprijs in te zetten voor het ontwikkelen van de onafhankelijke Russische journalistiek. Deze maand besloot hij, geschokt door het militaire geweld van zijn land, de medaille te veilen en de opbrengst te doneren aan de slachtoffers in Oekraïne. Novaja’s pennen zwijgen voorlopig, als moreel ‘tegengif’ zullen zij voor Russen nooit uitgewerkt raken.