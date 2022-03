‘Moon Knight’-acteur Oscar Isaac: ‘Iedereen kan op zijn eigen manier een held zijn’

De lat wordt hoog gelegd als de hoofdrolspeler van de zoveelste nieuwe Marvel-serie een vergelijking maakt met het werk van William Shakespeare. Toch is dat precies wat acteur Oscar Isaac, bekend van onder meer Inside Llewyn Davis, Dune en de laatste Star Wars-trilogie, en nu dus de superheld in nieuwe loot Moon Knight, na twee minuten al doet.

„In de kunst maken we altijd gebruik van een aantal vaste archetypen”, stelt hij tijdens een Zoom-gesprek met een groep journalisten. „Makers proberen allerlei nieuwe variaties op die vaste types te verzinnen. Dat deed Shakespeare vierhonderd jaar geleden en dat doet Marvel nu. Ik vind het heel bijzonder hoe de studio allerlei verschillende nieuwe elementen in de superheldenwereld vindt en durft te verkennen. Dat het vier eeuwen geleden ging om toneelstukken en nu om dure films met veel effecten doet aan dat principe niets af.”

De held in Moon Knight is Steven Grant, een simpele ziel die werkt in een museumwinkel. Op een dag komt hij erachter dat zijn lichaam deels wordt geclaimd door een huurling in dienst van de Egyptische maangod Khonshu. Dit maakt van Steven Grant de eerste superheld met meerdere persoonlijkheden en dus de eerste held die zijn krachten mede ontleent aan een mentale stoornis.

Mentaal probleem

„Marvel gaat uit van de gedachte dat er in de normale wereld helden rondlopen en dat iedereen op zijn eigen manier een held kan zijn”, legt Isaac uit. „Een held is iemand die andere mensen helpt. Soms kan je dat doen doordat je afwijkt van de norm, bijvoorbeeld als je een zeldzaam bloedtype hebt. Of doordat je een mentaal probleem hebt waar je een positieve draai aan weet te geven.”

De acteur verdiepte zich uitgebreid in de dissociatieve identiteitsstoornis waar zijn personage in de serie aan lijdt. Zo las hij het boek A Fractured Mind waarin schrijver Robert Oxnam uitlegt hoe hij leerde leven met zijn meerdere persoonlijkheden. „We maken natuurlijk geen documentaire over het onderwerp, het blijft een actieserie”, lacht Isaac. „Maar ik hoop wel dat we mensen kunnen aansporen eens na te denken over deze aandoening en waar het vandaan kan komen. Mensen met een identiteitsstoornis ontwikkelen vaak andere persoonlijkheden om flinke psychische problemen het hoofd te kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld een overlevingsstrategie zijn om langdurig misbruik te verwerken.”

Oscar Isaac as superheld Moon Knight, het alter ego van Steven Grant in de serie Moon Knight. Foto Marvel Studios

Indiana Jones

Moon Knight leunt méér dan andere Marvel-series op psychologische spanning, legt de hoofdrolspeler uit. „Het verhaal flirt met de oudheid, dus er zit ook een mespuntje Indiana Jones in”, omschrijft hij. „Maar tegelijkertijd is het heel nadrukkelijk geen verhaal waarin geweld en bloed de boventoon voeren. De onderhuidse spanning deed mij erg denken aan de film Jacob’s Ladder, over een Vietnamveteraan die door demonen uit zijn verleden wordt achtervolgd. Het is een unieke combinatie van verhaalelementen zoals ik die nog nooit heb gezien in een serie.”

Tegelijkertijd scoort de acteur ook bonuspunten bij zijn zoontje nu hij een heuse superheld aan zijn cv heeft toegevoegd, vertelt Isaac lachend. „Hij is pas 5, dus hij mag de meeste films en series die ik maak nog niet zien. Maar we hebben erg gelachen toen ik thuis de rol repeteerde. Het is natuurlijk ook grappig dat Steven Grant het grootste deel van de tijd geen idee heeft wie of wat hij precies is.”

De acteur kan niet goed inschatten wat de rol in Moon Knight gaat doen voor zijn populariteit. „Ik denk dat de gekte wel meevalt als je deze vergelijkt met wat de grote sterren uit de populaire Marvel-films door al het succes is overkomen”. Bovendien weet de acteur door de Star Wars-trilogie al heel goed hoe het is om op straat regelmatig aangesproken te worden. „Ik probeer altijd aardig te zijn tegen fans, ook als ik er niet zo’n zin in heb. Een handtekening zetten is een kleine moeite. Het wordt alleen vervelend als mensen er tien gaan vragen, van die mensen die je dagen achtereen lastig vallen. Het houdt ook een keer op.”

Moon Knight is vanaf woensdag 30 maart wekelijks te zien op Disney+