Monolitisch Placebo blijft afstandelijk in de Melkweg

Dat de populaire Britse rockgroep Placebo maandagavond optrad in de oude zaal van de Melkweg, had een voorgeschiedenis. Bij de tournee van enkele jaren geleden langs internationale stadions, wegens het jubileum van hun debuutalbum (uit 1996), werd uitsluitend oud repertoire gespeeld en dat beviel matig. Nu, met het achtste album Never Let Me Go net verschenen, wilde de groep in kleinere zalen voornamelijk hun nieuwe nummers spelen.

Vanaf openingsnummer ‘Forever Chemicals’ was duidelijk dat het kleine podium niet berekend was op een reuze-drumstel en grote speakerboxen, waardoor de vijf muzikanten in rijen achter elkaar stonden. Frontman Brian Molko, linksvoor in zwarte kleding, met zwart pagekapsel en zwarte zonnebril, zong op de snedige, afgepaste toon die hem nog altijd aan David Bowie doet herinneren. De nieuwe nummers, die op het album begeleid worden door dramatische synthesizers, zoals ‘Beautiful James’, werden nu door drie barse gitaren omlijst.

Sinds het begin van hun carrière, midden jaren negentig, viel Placebo op door hun gender-fluïde presentatie gecombineerd met een hang naar machorock. Het leverde de groep een enthousiaste en trouwe aanhang op. Het verwachtingsvolle publiek van maandagavond, dat het snel uitverkochte concert kon bijwonen, kon de nieuwe nummers toch al voluit meezingen. Wellicht omdat de liedjes van Placebo onderling op elkaar lijken. In de loop van de avond bleek dat het optreden zich nauwelijks ontwikkelde: het tempo was goeddeels hetzelfde, de instrumentaties zijn virtuoos maar monolitisch, Molko zingt steeds op dezelfde, gemene toon. Er waren mooie details, zoals de herhaalde aansprongen in ‘Try Better Next Time’ (zijn zwarte toekomstvisie): „Grow fins, go back in the water”. Ondanks het springende publiek stond Molko er afstandelijk en onbewogen bij. De zonnebril bleef op.

Rock Placebo. Gehoord: 28/3 Melkweg, Amsterdam. Herhaling: 24/10 Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●