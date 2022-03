Meta zet voorlopig streep door komst datacentrum Zeewolde

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft voorlopig een streep gezet door de plannen voor een datacentrum in Zeewolde. Dat heeft het techbedrijf dinsdag bekendgemaakt in een verklaring. Daarin wijst Meta de „huidige omstandigheden” aan als oorzaak van de tijdelijke staking. Het bedrijf van Mark Zuckerberg wil een „goede buur” zijn – iets waar steun van de lokale gemeenschap voor nodig is.

Van lokale steun is echter nog geen sprake. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemde een grote meerderheid van de lokale bevolking op Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie, de twee partijen die zich expliciet tegen de komst van Meta hadden uitgesproken.

Ook de Tweede Kamer sprak zich dinsdag, in navolging van de Eerste Kamer, uit tegen de komst van het mega-datacentrum. Een motie van de Partij voor de Dieren vond daar een meerderheid. Het datacentrum kost volgens de motie teveel energie, bezet vruchtbare landbouwgrond en gebruikt schaars zoetwater. Voor hoe lang Meta het project staakt is niet duidelijk.